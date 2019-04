'La Razón' cola un anunci al primer debat

260x366 portada razon 23/04/19 portada razon 23/04/19

La millor part dels debats electorals –l'única cosa que compensa el mal teatre de l'anomenat minut d'or, de fet– és la catxassa amb què els diaris asseguren, sense cap mena de rubor, que ha guanyat el 'seu' candidat. "Sánchez salva el debat i Rivera no aconsegueix imposar el tema català", titula 'El País'. Contrasta amb el titular d''Abc' ("Sánchez naufraga en el primer assalt televisiu") i també amb el d''El Punt Avui' ("Catalunya, arma llancívola en el debat a 4 de TVE"). A 'El Mundo' tenen clar que el PSOE, malament, però no s'atreveixen a triar –esclar, no hi havia Abascal– entre els altres dos 'überdretans': "Rivera desafia Casado i tots dos baten un Sánchez desarborat". A Catalunya, tant 'El Periódico' com 'La Vanguardia' constataven que, comptat i debatut, costa molt distingir on acaba l'un i comença l'altre: "Rivera i Casado assagen la seva aliança per atacar Sánchez" i "Les dretes estrenen la pinça contra Sánchez", titulaven respectivament.

Però el més intrigant era el titular de 'La Razón': «Tot al segon 'round'». Vatua! El diari més popular dels que es fan i es desfan no es carrega Casado a l'espatlla i li fa la 'vuelta al ruedo'? El subtítol diu: "Els candidats eviten el cos a cos en el debat de TVE a l'espera de la cita decisiva avui a Atresmedia. No hi va haver guanyador i no es va mencionar de forma explícita Vox". Ah, espera, la cita decisiva és avui a Atresmedia, que és del mateix grup que edita el rotatiu. D'aquí que diguin que tot s'ho juguen al segon assalt, com si els candidats tinguessin res nou a dir. Tot per al 'share'. En tot cas, me la jugo i faré un Hermann Tertsch, que va deixar gravada una entradeta sobre la vaga general dient que havia fracassat un dia abans que se celebrés: el guanyador del segon debat, per a 'La Razón', serà Casado.