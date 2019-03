'La Razón' demana el vot de la ultradreta per a Casado

260x366 portada razon 14/03/19 portada razon 14/03/19

Fins a la creació mediàtica de Vox com a fenomen, una de les incògnites era quin percentatge de vot d'ultradreta hi havia a Espanya, diluït en el PP i Cs. Les eleccions andaluses van donar-ne una bona i alarmant mesura. I, com que pactar amb la ultradreta desacomplexada fa sempre de mal vestir, els partits pressionen per tornar a la situació inicial. "Casado demana a Vox que no es presenti a 28 províncies", diu per obrir portada 'El Mundo'. Però el diari –un dels principals contribuents a la voxificació d'Espanya– s'afanya a dir al subtítol: "Abascal ho rebutja i l'insta a no presentar llista on siguin més dèbils que el seu partit". 'La Razón', sempre amiga dels populars, feia xantatge emocional: "«Efecte Àlava»: més del 50% dels vots de Vox afavorirà Sánchez". És molt revelador com l'òrgan d'expressió del PP reclama al votant ultradretà que lliuri la seva papereta a Casado. La portada evidencia com els populars assumeixen alegrement els postulats de la ultradreta: se suposa que, si s'erigeixen en vot útil, vol dir que estan disposats a servir i satisfer a qui estava disposat a hissar un partit de ferum masclista i xenòfob. Molt diàfan, gràcies.

Tot per atacar TV3

"Els independentistes tenen quatre cops més cobertura a TV3 que Cs, PP i PSC", titula 'El Español'. Però no és cert. Els dos partits amb més presència als 'Telenotícies' són PP i Ciutadans, de fet. Però això no ho explica el mitjà, que en realitat parla de "cobertura" quan vol dir "entrevistes". Ho diuen al subtítol: "el 32% de les entrevistes emeses van ser per a ERC i PDECat, i només el 8% per als constitucionalistes". És veritat, però és només la dada de la taula que apareix a la pàgina 117 d'un informe de 307 pàgines. Elevar-ho a titular i parlar-ne en termes de "cobertura" és obviar totes les dades que compensen aquesta. Pecat venial, si es tracta d'atacar TV3.