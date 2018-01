Reese Witherspoon apareix amb tres cames a la portada de 'Vanity Fair'

La revista 'Vanity Fair' va mostrar aquest dijous la portada del seu número de gener, en la qual apareixen retratats dotze grans noms de Hollywood. Es tracta d'una fotografia signada per la prestigiosa fotògrafa Annie Leibovitz, però a la qual els retocs amb Photoshop li ha jugat una mala passada, ja que han provocat que Reese Witherspoon hi aparegui amb tres cames.

Diversos usuaris de Twitter s'han fet ressò de l'error, i la mateixa actriu també hi ha fet broma a través de la mateixa xarxa social.

Well...I guess everybody knows now...I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am. 😃( and I will never apologize for snuggling @Oprah .. if you get the opportunity, I highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY