James Franco, acusat d’assetjament sexual

Diumenge James Franco guanyava el Globus d’Or a millor actor de comèdia per The disaster artist i recollia el premi mostrant el pin amb el lema “ Time’s up” [Ja n’hi ha prou!] contra l’assetjament sexual. Tot just aparèixer en pantalla, diverses actrius utilitzaven Twitter per acusar Franco de ser un hipòcrita i d’haver-les assetjat. Una de les que es van pronunciar va ser Ally Sheedy -que es va fer popular als anys 80 amb pel·lícules com El club de los cinco -, que en un tuit va assenyalar l’actor, amb qui va treballar a Broadway, com un dels culpables que ella abandonés el món del cinema i la televisió.

Per la seva banda, l’actriu Violet Paley assegurava: “Un pin bonic, James Franco. ¿T’enrecordes de quan em vas fer abaixar el cap fins al teu penis dins d’un cotxe?” S’hi va afegir encara una tercera actriu per denunciar públicament Franco per un altre motiu, tot i que relacionat: Sarah Tither-Kaplan va explicar que l’havia explotat laboralment en pagar-li 100 euros al dia per aparèixer despullada en dos dels seus films.

L’actor ha parlat de les tres acusacions durant una visita al programa The late show with Stepehen Colbert i ha assegurat que els mencionats tuits no responen a la realitat.