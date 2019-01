‘Resident Evil’ serà una sèrie

Se n’han fet més de vint videojocs, sis pel·lícules, quatre produccions d’animació, una desena llarga de novel·les i diverses col·leccions de còmics, però Resident Evil encara no havia arribat a la televisió. Ara Netflix s’ha proposat corregir aquesta anomalia i ha començat a treballar en una sèrie basada en aquesta exitosa saga de terror. El projecte estarà produït per Constantin Film, la firma alemanya que des del 1997 té els drets cinematogràfics del videojoc i que s’ha fet càrrec de les sis pel·lícules que s’han estrenat des de llavors. De moment, el de la productora i el de la plataforma de streaming són els únics noms propis confirmats de la sèrie, que tot just ha començat a buscar un showrunner que piloti el procés d’adaptació.

Ni Netflix ni Constantin no han donat encara cap detall oficial sobre el projecte, però segons ha avançat el portal Deadline la sèrie vol “expandir l’univers de Resident Evil i aprofundir en la mitologia existent”. Així, les noves trames partiran del mateix punt de partida que la resta de produccions de la franquícia: l’obscura corporació Umbrella treballa clandestinament en el desenvolupament d’armes biològiques, però un accident provoca que un virus mortífer s’escampi per les instal·lacions i converteix tot el personal en zombis. S’espera, a més, que la nova adaptació mantingui dos dels trets més característics de la saga: les escenes d’acció i els anomenats easter eggs, és a dir, referències mig ocultes a altres pel·lícules i videojocs de la franquícia que actuen com a picades d’ullet per als seguidors més fidels.

El videojoc original de Resident Evil, desenvolupat per la productora japonesa Capcom per a PlayStation, va veure la llum el 1996. L’èxit, tant de vendes com de crítiques, va ser immediat, i dos anys després ja n’apareixia la primera seqüela. Precisament, divendres passat Capcom va llançar un remake de Resident Evil 2, que, tal com era previsible, es va convertir en un nou hit : en pocs dies ja se n’han distribuït, a tot el món, més de tres milions de còpies. Segons la companyia japonesa, això ha fet créixer fins a 88 milions el total d’unitats que la saga de videojocs ha venut des de la seva aparició, comptant els nou títols de la sèrie principal, els remakes de les dues primeres entregues i els múltiples spin offs, tant per a consoles com per a telèfons mòbils.

En paral·lel, Constantin Films ha produït sis pel·lícules, amb Milla Jovovich de protagonista i Paul W.S. Anderson com a productor (i, en quatre dels casos, també com a director). Aquests films han recaptat, en total, més de 1.200 milions de dòlars a tot el món, la qual cosa els converteix en la saga cinematogràfica basada en videojocs més rendible de la història . L’any 2016 es va estrenar Resident Evil: Capítulo final, la pel·lícula que tancava el cicle als cinemes, però el mes passat la productora va fitxar el director britànic Johannes Roberts perquè lideri el projecte de reboot de la cinta original del 2002. Segons Variety, aquest nou film s’hauria de començar a rodar aquest mateix any, i en principi es tracta d’un projecte independent del que Constantin i Netflix han posat en marxa per portar la saga a la petita pantalla.

Un camí poc fressat

Hi ha molts videojocs que han acabat convertits en sèries de televisió, però el més habitual és que hi arribin en forma de produccions animades. És el cas, per exemple, de Pokémon, Street fighter, Castlevania o fins i tot Super Mario Bros, que ha protagonitzat diverses sèries de dibuixos animats. En canvi, la llista de videojocs convertits en ficcions televisives d’acció real (com serà el cas de Resident Evil ) és molt més curta, i no inclou cap títol gaire destacat. Almenys de moment, perquè aviat es començarà a rodar l’adaptació de Halo que Steven Spielberg produeix per a Showtime.