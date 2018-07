Llum verda a la sèrie de Spielberg basada en el videojoc ‘Halo’

La cadena Showtime tirarà endavant una sèrie de deu capítols basada en l’exitosa saga de videojocs de ciència-ficció Halo. El projecte es va anunciar per primera vegada la primavera del 2013 i s’esperava que veiés la llum durant el 2015. Finalment, aquell calendari no es va complir i la sèrie s’ha passat cinc anys en standby abans de rebre el vistiplau definitiu de la cadena. Però segons The Hollywood Reporter encara hauran de passar alguns mesos abans no es comenci a emetre: l’inici del rodatge està previst per a principis de l’any vinent, de manera que l’estrena no s’espera fins a la temporada 2019/20.

Un dels impulsors de la sèrie és Steven Spielberg, que la produeix a través de la seva companyia, Amblin Television, juntament amb Microsoft (desenvolupadora del videojoc original) i Showtime. Kyle Killen en serà el guionista i showrunner i Rupert Wyatt dirigirà la major part dels episodis.

“ Halo és la sèrie més ambiciosa que hem fet mai i confiem que els espectadors que fa anys que l’esperen se sentin plenament recompensats”, va dir el conseller delegat de Showtime, David Nevins.