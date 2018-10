Ricard Ustrell tindrà secció al nou programa de Josep Cuní a SER Catalunya

Ricard Ustrell ha fitxat com a col·laborador de Josep Cuní de cara al magazín matinal que el periodista estrenarà el dia 15 a SER Catalunya, una nova oferta en català que impulsa el grup Prisa. D'aquesta manera, i segons ha pogut saber l'ARA, el presentador farà la competència a Catalunya Ràdio, l'emissora de la qual va marxar després de diverses tensions amb la direcció i la cúpula de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Ustrell va deixar la ràdio però segueix a TV3, per a qui prepara noves entrevistes d''Els quatre gats'.

De moment no ha transcendit la temàtica de la secció que prepara Ustrell per al programa 'Aquí Josep Cuní', que s'emetrà de dilluns a divendres de 7 a 12 del matí. Amb aquest matinal, que es podrà sentir a les antigues freqüències d'Ona Catalana, Prisa vol reforçar la seva presència a Catalunya i marcar un canvi respecte a l'hostilitat contra el catalanisme que va caracteritzar, per exemple, els últims temps d''El País', amb Antonio Caño com a director.