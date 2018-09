Roger Escapa: "El meu objectiu és poder fer ‘El suplement’ molts anys"

260x366 Roger Escapa / CCMA Roger Escapa / CCMA

Roger Escapa (Sabadell, 1988) s’estrena aquest dissabte al capdavant d’'El suplement'. Després d’ un any a 'El matí de Catalunya Ràdio' (que ha presentat durant l’estiu), torna al magazín dels caps de setmana de l’emissora pública, on ja havia treballat dues temporades a les ordres de Ricard Ustrell i del qual també s’havia fet càrrec els estius del 2016 i el 2017.

Aquest any no faràs vacances.

No, ni n’he fet ni en faré. Ha sigut un estiu intensíssim, compaginant 'El matí de Catalunya Ràdio', amb tot el que comporta, i la preparació d’'El suplement'. Però valdrà la pena.

Ricard Ustrell va anunciar que deixava 'El suplement' molt poc abans d’acabar la temporada. Has tingut temps de preparar el programa?

Tan bon punt el Ricard va explicar que no continuaria, la direcció ja em va dir que la idea que tenien era que pogués assumir-ho jo. Van passar unes setmanes abans no es va fer públic, però jo ja hi anava treballant, i l’escaleta la teníem tancada abans de començar 'El matí'. En el fons, no deixarà de ser una extensió del que ha sonat aquest estiu a 'El matí de Catalunya Ràdio': hi ha alguns espais de l’estiu que hi tindran continuïtat, i altres que s’hi incorporen. A més, la meitat de l’equip ja formava part de l’equip del Ricard, i tenim molt clar com volem que soni 'El suplement'. Presentar 'El matí' no m’ha permès dedicar-me plenament a 'El suplement', però en canvi m’ha servit per donar-me a conèixer una mica més a l’audiència. I, evidentment, no es pot renunciar a presentar 'El matí de Catalunya Ràdio' si te’l proposen: ara han passat dos trens a la vegada i havia de pujar a tots dos.

Com serà el programa?

El programa són set hores, que és una animalada. 'El suplement' té 30 anys d’història: va començar el Xavier Solà fent tres hores, ha anat evolucionant, s’ha anat eixamplant i ara comença a les sis. Tinc ganes que 'El suplement' formi part de la rutina dels oients els caps de setmana: que igual que van al mercat o porten els fills a un partit de futbol o de bàsquet, de tant en tant posin la ràdio, que hi serem des de les sis fins a la una. La primera part estarà marcada per la informació, però a les deu necessitem que l’oient desconnecti i parlar d’altres històries. Jo tinc ganes de poder fer informació d’una manera diferent de com ho fa la Mònica [Terribas] entre setmana, de forma més reposada, arreportatjant alguna qüestió que durant la setmana ja s’hagi tractat, sense renunciar a les entrevistes polítiques però amb un altre to. Tinc el Joan Botta com a subdirector i la Neus Bonet coordinant la part informativa, i això em dona una seguretat absoluta. I després hi ha el magazín, un gènere on em sento molt còmode i en què tindrem col·laboradors especialistes en els temes de què parlin. Fins a les deu hi haurà actualitat i després obrirem les finestres.

Quins col·laboradors tindràs?

Com a novetats, la Mayka Navarro, que parlarà de la crònica negra, i el Toni Cruanyes, que vincularà una notícia que hagi explicat durant la setmana al 'TN' amb fets històrics. També el Roger Mas i el David Carabén, el John Carlin per a la mirada internacional, la Núria Graham... La música vull que sigui molt important el cap de setmana, n’ha de sonar molta. També parlarem de psicologia, amb la sexòloga Elena Crespi i el psicòleg Jordi Borràs, amb qui analitzarem els somnis. Hi ha espais que es mantenen d’'El suplement' de l’Ustrell, com 'Els homes clàssics', que ja tenen un segell dins la casa, i el Pep Nogué, que representa la cuina del cap de setmana. I també vull molt espai per a la cultura, amb una tertúlia cultural que farem els diumenges amb la Desirée de Fez, l’Anna Pérez Pagès i la Laura Serra.

¿Hi haurà coses que recordin el programa que feia Ustrell o has volgut renovar-lo molt?

Els oients hi reconeixeran moltes coses perquè jo amb el Ricard hi he treballat una pila d’anys, he begut molt de la ràdio que ha fet, té un talent extraordinari per fer ràdio, i jo de tot això n’estic impregnat. I també hi haurà coses de la Mònica, perquè aquest any he fet un màster en la part informativa. Al final, sonarà com la ràdio que he escoltat des de petit: jo acabo de fer 30 anys, per tant 'El suplement' té la mateixa edat que jo, i soc oient de tots 'Els suplements' que hi ha hagut, des del Solà.

Els últims anys el cap de setmana ha sigut l’únic moment en què Catalunya Ràdio ha pogut disputar-li el lideratge a RAC1. Això suposa una responsabilitat afegida?

En els dos últims EGM 'El suplement' ha perdut el lideratge. Tenim una competència duríssima i que fa un programa molt bo: sé què fa, perquè l’he estudiat. Crec que hi ha punts on podem ser més forts, com la part informativa, i que hi ha recursos que podem lluir encara més. Però el nou 'Suplement' necessita temps. No m’han demanat el lideratge d’entrada. No hi renunciem de cap de les maneres, però no m’ho poso com a meta: el meu objectiu aquesta temporada és fer un bon programa, consolidar el projecte i poder fer 'El suplement' molts anys. També és veritat que no comencem en l’escenari ideal: a l’estiu no hi ha hagut 'Suplement' per les retallades, i les últims sis setmanes de la temporada el Ricard no hi va ser perquè estava de baixa.

Abans d’acabar, què és pitjor: que el despertador soni a quarts de cinc de dilluns a divendres, o només els caps de setmana?

Sona a les quatre, però és pitjor de dilluns a divendres, i tant! Fer 'El matí de Catalunya Ràdio' és una sort i un privilegi, però si algú et diu que li agrada que el despertador li soni a les quatre, t’està mentint.