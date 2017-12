Ruth Jiménez i Quim Masferrer presentaran les campanades de TV3 i Catalunya Ràdio

TV3 ha escollit Ruth Jiménez i Quim Masferrer per encapçalar la retransmissió de les campanades de Cap d'Any de 2017 que, un any més, es faran des de l'avinguda Reina Maria Cristina de Barcelona. Catalunya Ràdio també connectarà amb els dos presentadors per oferir les campanades durant l'especial musical preparat per celebrar la revetlla de Cap d'Any i donar la benvinguda al 2018.

Masferrer, presentador d''El foraster', que al gener iniciarà una nova temporada, ja va ser l'encarregat de donar la benvinguda al 2014, tot i que en aquella ocasió va estar acompanyat d'Ana Boadas. Per la seva banda, Jiménez, que actualment condueix el magazín 'Tarda oberta' al costat de Vador Lladó, és la primera vegada que s'encarrega de conduir les campanades de TV3.

Durant la nit de Cap d'Any, la televisió pública també emetrà l'especial 'Una nit per ballar', un programa que recollirà els grans èxits musicals de l'any.