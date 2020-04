Ryan Murphy arrenca la purpurina daurada de 'Hollywood'

Els anys daurats de Hollywood, en diuen. Però quan un s’acosta a la història de la Meca del cinema entre els anys 30 i 60 descobreix que, lluny de ser un or de 24 quirats, més aviat era llautó el que resplendia i atreia joves de tot el país cap a Los Angeles. Aquesta part més sinistra és la que il·lumina Netflix, a partir de l’1 de maig, amb Hollywood, una sèrie amb el segell de Ryan Murphy. Aquesta ficció arriba la mateixa setmana que Movistar hagi estrenat Penny dreadful: city of Angels, també sobre el revers fosc d’aquella època i aquell lloc.

La plataforma ha explicat ben poques coses de la minisèrie, de set capítols, que està destinada a ser un dels títols rellevants d’aquest trimestre. El tràiler deixa veure que els conflictes racials i la repressió de l’homosexualitat seran dos dels temes que serviran per explicar les dinàmiques de poder a Hollywood just en els anys posteriors a la Segona Guerra Mundial. Rock Hudson, icona de l’actor que va haver d’amagar les seves preferències sexuals per poder prosperar, és un dels personatges reals que es passegen per aquesta ficció. El lema de la sèrie és "I si poguessis reescriure la història?", la qual cosa la lliga amb l’últim film de Quentin Tarantino, Once upon a time in Hollywood, que també reimagina la llegenda de la fàbrica americana de somnis. Murphy no està sol en les tasques de creació: l’acompanya Ian Brennan, amb qui ja havien impulsat sèries plegats com Glee, Scream Queens o The politician.

El repartiment està ple d’actors que ja han col·laborat en altres sèries de Ryan Murphy. Hi ha, per exemple, David Corenswet, que apareixia a The politician. O Darren Criss, que va saltar a la fama per la seva interpretació de l’assassí de Gianni Versace a American crime story. També Dylan McDermott, que sortia a The politician i a American horror story. Altres intèrprets que han fitxat per a Hollywood són Jeremy Pope ( The Ranger), Laura Harrier ( Spider-Man: de regreso a casa), Samara Weaving ( The babysitter) o la guanyadora de l'Emmy, Holland Taylor ( A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero). I un dels asos que es guarda Hollywood, pel que fa a l’elenc, és el fitxatge de Jim Parsons, el Sheldon de Big Bang theory, en el seu primer paper televisiu important després d’haver tancat una de les sitcom més exitoses de la història.

Aquest 2020 fa tota la fila de ser un nou any rodó per a Murphy. El 19 de gener va estrenar, a la Fox, la sèrie 9-1-1: Lone Star, que era un spin-off de 9-1-1, en aquest cas centrada en la història d’un bomber de Nova York que es muda a Austin, Texas. A més, és el productor executiu de Ratched, una sèrie encara sense data d’estrena, per a Netflix, amb Sarah Paulson de protagonista (que també pertany a l’univers Murphy gràcies al seu inoblidable paper de fiscal Marcia Clark a American crime story). Basada en la novel·la Algú va volar sobre el niu del cucut, en comptes de centrar-se en el pacient –com feia l’adaptació cinematogràfica de Milos Forman amb Jack Nicholson– pren el punt de vista de la infermera, i com es transforma de pacient cuidadora a monstre sàdic.

I tot això mentre ha començat la producció de Halston, una altra minisèrie per a Netflix on explicarà la vida del dissenyador de moda Roy Halston Frowick, un dels referents de la dècada dels setanta. Murphy feia vint anys que acaronava aquest projecte, que finalment ha pogut dur a terme gràcies al seu milionari contracte amb la plataforma. Protagonitzada per Ewan McGregor, compta també en el repartiment amb Krysta Rodríguez –que interpretarà Liza Minelli–, Rory Culkin –que farà de Joel Schumacher– i Rebecca Dayan –en el paper d’Elsa Peretti–. La sèrie tampoc no té data d’estrena.