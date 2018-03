Ryan Murphy segueix el rastre de l’assassí de Gianni Versace

L’any 1997 el dissenyador italià Gianni Versace moria abatut a trets per Andrew Cunanan davant de la seva mansió de Miami. Les motivacions de l’assassí centren el relat de la segona temporada d’ American crime story, la sèrie d’antologia de Ryan Murphy que busseja per la història criminal dels Estats Units. Amb l’adquisició dels drets d’emissió, Antena3 ha aconseguit passar la mà per la cara a Netflix, que era qui, en principi, l’havia de distribuir a Espanya. La cadena d’Atresmedia estrena avui la sèrie, mentre que la plataforma s’haurà d’esperar al 30 de març per fer-ho, quan ja s’hagi emès l’últim capítol als Estats Units (21 de març). A més, el canal en obert fa gairebé una nit temàtica i emet els tres primers episodis la mateixa nit.

Un dels grans atractius per al públic espanyol és la presència de Penélope Cruz, que en el seu primer paper en la televisió encara un repte difícil: donar veu i imatge a Donatella Versace, la germana del dissenyador que, a més, és amiga seva. Cruz assegura que abans d’acceptar la proposta de Murphy va demanar permís a Versace, que va donar-hi el vistiplau malgrat que la família no va autoritzar el llibre en què es basa la sèrie, Vulgar favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace and the largest failed manhunt in U.S. history, de la periodista de Vanity Fair Maureen Orth. De fet, la firma de moda va emetre un comunicat en què asseguren que consideren la producció estrictament de ficció. La de Cruz no és l’única cara mundialment famosa que participa en la sèrie. Ricky Martin torna al món de l’actuació -el seu paper més conegut és el Che a l’ Evita de Broadway- per interpretar Antonio d’Amico, que va ser la parella del dissenyador durant 15 anys.

L’altra cara del Somni Americà

Si la primera temporada, centrada en el judici a OJ Simpson, parlava de les interconnexions entre els mitjans i la justícia, la segona explora el mite del Somni Americà. Ho fa a través del personatge d’Andrew Cunanan, interpretat per Darren Criss ( Glee ), l’autèntic protagonista de la sèrie. Durant nou episodis, la ficció deconstrueix els passos de Cunanan, des del dia que va assassinar Gianni Versace (Édgar Ramírez), el moment en què arrenca la sèrie, fins a explorar-ne els orígens.

Al llarg dels nous capítols que dura la temporada, la narració tira enrere per desxifrar com Cunanan, fill d’un marine d’origen filipí i una mestressa de casa d’ascendència italiana, va acabar convertint-se en un assassí en sèrie, amb Versace com la seva última víctima. “Expliquem la història al revés. El primer i el segon episodi mostren l’assassinat i la persecució, i després anem enrere en el temps”, explica Ryan Murphy. Per a l’autora del llibre en què es basa la sèrie, Cunanan era una persona “enamorada” de la idea de la fama, una obsessió que, segons ella, és producte de la societat contemporània. “Estava disposat a matar per la fama. Volia ser tot el que era Versace però sense haver de treballar”, opina Maureen Orth.

El cas de Cunanan és una excusa per assenyalar els errors de la societat nord-americana. La sèrie planteja qüestions com la disparitat en l’accés a serveis sanitaris segons el poder adquisitiu i la classe social, el mercat que es genera al voltant de la mort d’una persona famosa i la discriminació de la comunitat LGTB per part de les autoritats i de la llei. “Volem que cada temporada tracti sobre un crim del qual els Estats Units és culpable”, assegura Nina Jacobson, productora de la sèrie. “Volíem recordar què significava ser gai als anys 90”, detalla Jacobson, que assenyala que Versace va ser un dels primers grans dissenyadors que va sortir de l’armari.

Rodatge a Miami

Un dels objectius de Ryan Murphy quan va començar el projecte era rodar al lloc on van passar els fets, Miami, una ciutat on no se solen filmar gaires ficcions televisives, ja que les cadenes generalistes i les de cable bàsic prefereixen concentrar esforços i mitjans Los Angeles. L’ambientació, inspirada en American gigolo i Miami vice, és un dels punts forts de la sèrie. Moltes de les localitzacions són les reals, com el News Cafe, on Versace anava cada matí a buscar el diari.

Però sense cap mena de dubte un dels elements centrals de la ficció és la mansió del dissenyador, actualment un hotel de luxe. L’experiència de recrear l’assassinat al lloc on es va produir va marcar els actors i l’equip. “La creativitat de Versace es nota en cada paret i pom de porta de la casa. És un vestigi vivent del seu llegat”, assegura Darren Criss.

El ‘Katrina’ i el sistema sanitari dels EUA

L’antologia de Ryan Muprhy va patir un entrebanc en la seva estructura original. Segons els plans del creador, la segona entrega havia d’estar dedicada al Katrina i el sistema sanitari dels Estats Units. Els problemes amb el guió van fer que es decidís alterar l’ordre d’estrena.

A l’agost Murphy va anunciar un reajustament de la història, que ara es basarà en el llibre Five days at memorial, de la guanyadora d’un Pulitzer Sheri Fink. El treball explica com el personal del New Orleans Memorial Medical Center va decidir aplicar l’eutanàsia a pacients crítics que portaven dies atrapats dins de l’hospital sense electricitat. El llibre recull els intents de portar davant de la justícia la doctora Anna Pou i dues infermeres a les quals s’acusava d’homicidi després de trobar elevades dosis de morfina i altres drogues en 23 pacients. Amb aquest nou punt de partida, Sarah Paulson, una de les actrius fetitxe de Murphy, donarà vida a la metgessa.