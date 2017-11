Samanta Villar torna amb més reportatges en primera persona

L’esperit de 21 días i de Conexión Samanta torna avui a Cuatro amb un nou projecte encapaçalat per Samanta Villar. La periodista catalana estrena, a les 22.45, Samanta y..., un format que parteix d’un plantejament molt semblant al dels anteriors programes que havia conduït en aquesta cadena, i que es basa a viure en la pròpia pell els temes tractats als reportatges. En aquesta ocasió, la presentadora va fins i tot un pas més enllà i hi implica “el seu entorn familiar i els seus amics”, entre els quals hi ha alguns personatges famosos com Santiago Segura, Jorge Javier Vázquez i Soraya Arnelas, amb els quals conversarà sobre experiències personals. Segons Mediaset, l’objectiu és descobrir “històries atípiques i sorprenents amb un marcat caràcter social” i “realitzar un retrat molt personal de les realitats” que s’abordin en cada entrega.

El primer capítol del programa entroncarà directament amb l’anterior experiència televisiva de la presentadora, 9 meses con Samanta, en què feia un seguiment del seu propi embaràs. En aquest episodi, titulat Samanta y la maternidad, la periodista -que va ser mare de bessons el març de l’any passat- explora maneres poc convencionals de viure la maternitat, des d’una dona que assegura que, si pogués tornar enrere, no tindria fills, fins al cas d’un home transsexual dels Estats Units que s’ha quedat embarassat.

Una de les experiències més impactants que viurà la presentadora a Samanta y... serà el fet de convertir-se en cíborg: en el capítol dedicat al futur, Villar s’implantarà un xip al pit que li permet saber en tot moment on és el nord. “Quan me’l van posar vaig descobrir que havia adquirit un nou sentit. No havia de decidir quan es posava en marxa”, explica la periodista. En aquesta mateixa entrega, Villar compartirà un àpat amb una família que ha incorporat els insectes a la seva dieta habitual, perquè consideren que seran la base de l’alimentació del futur.

En un altre capítol la presentadora s’enfrontarà a la seva por “més profunda”, l’altura, i al programa dedicat a la vida i la mort organitzarà el seu propi funeral. Samanta y... també dedicarà un episodi a la bellesa, durant el qual Villar participarà en una desfilada benèfica de moda, cosa que l’obligarà a enfrontar-se als seus “complexos”. També en aquest reportatge la presentadora descobrirà el feederism, una parafília sexual consistent a donar menjar a la parella per fer-li guanyar pes de manera exagerada.

Samanta Villar és una garantia d’èxit per a Cuatro: la primera temporada de 21 días -de les dues que va presentar- va superar els dos milions d’espectadors, Conexión Samanta va aguantar vuit temporades amb quotes al voltant del 8% i 9 meses con Samanta va ser el programa més vist del canal l’any passat.