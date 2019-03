Sanchis i Gordillo neguen haver desobeït a l'emetre la campanya de l'1-O

El director de TV3, Vicent Sanchis, i el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, han negat aquest divendres, davant la titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, haver comès el delicte de desobediència pel qual se'ls està investigant en relació amb l'emissió en els mitjans que dirigeixen de la campanya institucional del referèndum de l'1 d'Octubre.

De fet, l'advocat de Gordillo, Carles Monguilod, té intenció de demanar el sobreseïment del cas de forma immediata, la setmana que ve, perquè, en la seva opinió, "ha quedat molt clar" que el director de Catalunya Ràdio no té competències sobre la publicitat, "ni institucional ni privada", que s'emet a l'emissora pública. En aquest sentit, segons ha explicat l'advocat a l'ARA, Gordillo s'ha referit a un organigrama que la presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, va presentar a la Guàrdia Civil, i que està incorporat a la causa, en què s'especifica que aquesta responsabilitat recau en el director de l'àrea comercial i de màrqueting de la CCMA, Martí Patxot.

A diferència de Sanchis i Gordillo, aquest directiu no va rebre cap requeriment del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per advertir-lo de la resolució del Tribunal Constitucional (TC) que prohibia col·laborar amb el referèndum, de manera que no podria haver incorregut en cap delicte de desobediència. Aquesta adjudicació de competències es va publicar al 'Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya' (DOGC) el 17 d'agost del 2017, aproximadament un mes abans que els màxims responsables dels mitjans públics rebessin l'advertiment del TC.

Segons Monguilod, doncs, Gordillo –que ha respost a les preguntes de la Fiscalia i a les de la seva defensa, perquè l'acusació popular, exercida per Vox, no n'hi ha fet cap– no podia "ni ordenar l'emissió [de la campanya institucional de l'1-O] ni ordenar-ne la retirada". "No se m'acut cap tipus d'argument jurídic per dir que hi pot haver cap tipus de delicte de desobediència en una persona que no podia fer o deixar de fer allò que li van requerir", afegeix l'advocat, que està convençut que "la fiscalia haurà d'acceptar que és així" i, per tant, creu que la petició d'arxivar la causa prosperarà.

Sanchis, per la seva banda, ha al·legat que la notificació del TSJC que va rebre incloïa unes instruccions "que no eren concretes", i que ell va interpretar que es referien a "actes administratius i parlamentaris, però no periodístics". En concret, el requeriment –idèntic al que van rebre molts altres càrrecs públics catalans– prohibia a Sanchis que iniciés, tramités o informés "de qualsevol acord o actuació" que permetés "la preparació o celebració del referèndum". Ja en aquell moment, però, el director de la cadena va interpretar que el verb 'informar' es referia a 'fer informes', un argument que ara manté: "Jo sí que puc informar. El que no puc fer són actes administratius a favor d'això. I tota la informació que es va emetre era raonable per a l'ús del televident", ha explicat a l'ARA, que ha recordat també que no va rebre cap altra notificació.

El director de TV3, que ha rebutjat respondre als representants de Vox, ha valorat positivament la seva compareixença davant la jutge que investiga els preparatius de l'1-O. Tant ell com Gordillo han declarat durant menys de mitja hora. A més, aquesta tarda també ha comparegut davant la titular del mateix jutjat d'instrucció número 13 la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Maria Àngels Barbarà, que també està investigada en aquesta causa. Tots tres havien estat citats inicialment el 23 de gener, però finalment la seva declaració es va ajornar.