Mor Scott Wilson, el pare de la Maggie a ‘The walking dead’

L’actor estatunidenc Scott Wilson, conegut els últims anys pel seu paper de Hershel Greene a la sèrie ‘The walking dead’, va morir aquest dissabte als 76 anys de leucèmia. Poques hores abans els productors de la sèrie zombi (AMC) havien informat al Comic-con de Nova York que Wilson torna a aparèixer a la temporada 9, que s’ha estrenat aquesta matinada.

Wilson va encarnar el granger Hershel Greene entre el 2011 i el 2014. Aquest personatge ha sortit en més de 30 capítols (de la segona a la quarta temporada) i el seu retorn a la temporada 9 és una de les coses que més han destacat els fans. AMC expressava en un comunicat el seu condol i remarcava que Hershel “va viure el nucli emocional de la sèrie”.

Scott will be remembered as a great actor and an even better person. The character he embodied on The Walking Dead, Hershel, lived at the emotional core of the show. Our hearts go out to his wife, family, friends and to the millions of fans who loved him. pic.twitter.com/cTf4dParo7