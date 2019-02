'Els Simpson' renoven fins al 2021

La cadena Fox ha anunciat la renovació d’una de les seves produccions més emblemàtiques, 'Els Simpson', per a dues temporades més, que seran la 31a i la 32a. La sèrie d’animació creada per Matt Groening, doncs, s’ha assegurat mantenir-se a la graella, com a mínim, fins a l’estiu del 2021 i superar els 700 capítols emesos. Actualment la ficció està a la meitat de la 30a temporada, que està previst que s’acabi durant el mes de maig.

El 17 de desembre es compliran 30 anys de l’emissió del primer capítol de la sèrie, que l’abril de l’any passat es va convertir en la ficció de 'prime time' amb més capítols de la història de la televisió nord-americana, i ja fa gairebé una dècada que té el títol de la sèrie amb més temporades.

Les seves xifres d’audiència als Estats Units, però, estan molt lluny de les que tenia fa uns anys: la temporada 2000-2001, per exemple, es va acostar als 15 milions d’espectadors, i el curs passat amb prou feines va superar els 4 milions.