'Los Simpson' deixen Antena 3, després de 24 anys en emissió

Després de 24 anys en emissió, 'Los Simpson' abandonen Antena 3 i es traslladen a Neox, on es podran veure les aventures de la família groga de dilluns a diumenge. Atresmedia ho anunciava avui amb un missatge a les xarxes socials en què tranquil·litzava els espectadors assegurant que Homer Simpson i la seva parentela no desapareixen de la televisió, sinó que simplement canvien de cadena. El canvi es farà efectiu aquest cap de setmana i, com és habitual, se seguiran emetent dos capítols cada dia.

Desde este fin de semana, 'Los Simpson' se mudan a @Neox. Todas las tardes, de lunes a domingo, sigues teniendo una cita con la familia amarilla. Cambian de cadena… pero siguen en su casa: 'Los Simpson', como siempre, en Atresmedia pic.twitter.com/QCthoB2Yqc — Atres Comunicación (@atresmediacom) 5 de setembre de 2018

El grup de comunicació ja va provar la possibilitat de traslladar 'Los Simpson' a Neox durant l'octubre del 2017. Llavors l'actualitat política de Catalunya va obligar a allargar la durada d''Espejo público' i Atresmedia va fer saltar la sèrie d'animació –només de dilluns a divendres– a Neox. D'aquesta manera, els espectadors podien continuar mirant la sèrie en l'horari habitual, de 14.00 a 15.00 hores. En aquell moment, Antena 3 va assegurar que es tractava d'una mesura provisional, tot i que el canvi va millorar les dades d'audiència de la cadena.

Després de fer la prova amb les emissions dels dies feiners, Atresmedia ha decidit que la sèrie, que es va estrenar a Antena 3 l'any 1994, faci el salt definitiu a Neox. En les seves emissions de cap de setmana a Antena 3, just després de les reposicions d''Ahora caigo', la sèrie obtenia unes dades d'audiència que oscil·laven entre el 6% i el 7% de quota de pantalla per al primer capítol i entre el 8% i el 9% per al segon capítol.