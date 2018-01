TV3 busca els secrets de l’humor

Riure és una de les primeres coses que aprenen a fer els nadons, però els mecanismes mentals que provoquen aquesta reacció són molt complexos, fins al punt que, sovint, ni els mateixos professionals de l’humor no saben explicar exactament per què hi ha acudits que fan gràcia i altres que no, i per què algunes persones es peten de riure amb situacions que a d’altres els deixen totalment indiferents. TV3 intentarà posar llum al misteri de l’humor amb un nou programa que s’estrena aquesta nit, a les 22.30, i que es titula De bon humor.

Es tracta d’un format de producció pròpia, desenvolupat pel departament de nous formats de la televisió pública, amb un plantejament “gairebé documental”, segons el cap d’aquesta àrea, Miquel Garcia. “No és un programa d’humor, sinó sobre l’humor”, afegeix. Malgrat tot, assegura, amb un punt d’ironia, que la seva intenció era fer un programa “seriós”, però que no se n’han sortit. “L’objectiu no és que et pixis de riure mirant-lo, però en molts moments et fa riure”, diu Llum Barrera, que presentarà l’espai.

“Jo faig humor, però no sé com ho faig, no sé quins són els mecanismes -explica la presentadora-. Parlant amb companys, teoritzant sobre l’humor, descobreixes moltes coses. Per a mi ha sigut molt interessant”, afirma. Tot i que és coneguda principalment com a actriu, Barrera també és llicenciada en periodisme, una professió que va exercir durant els anys 90 en diversos mitjans. Per això, el director de De bon humor, Xavier Brichs, considera que té un perfil que encaixa “molt bé” per presentar aquest programa, ja que l’espai es basa en “entrevistes a professionals de l’humor”, de perfils molt diversos.

“Hem parlat amb gairebé tots: amb els més coneguts, però també amb els que no ho són tant, com els guionistes del Polònia o de l’ APM? ”, diu Brichs. Andreu Buenafuente, els Òscars, Tricicle, Toni Soler, Quim Masferrer, el Mag Lari, Joan Pera, Tortell Poltrona, Faemino y Cansado, els actors de La Cubana i els membres de Pallapupas, entre molts d’altres, reflexionaran sobre el fet de fer riure al llarg dels onze capítols que tindrà De bon humor.

Cadascuna de les entregues estarà centrada en un tema concret. Per començar, aquesta nit el programa es preguntarà si a tots ens fan riure les mateixes coses, o si el sexe, l’edat o el lloc on vivim fan que tinguem sentits de l’humor diferents. Les sèries, els monologuistes, els imitadors, els programes de televisió, el teatre i l’humor sobre els poderosos també tindran capítols propis. L’última entrega estarà dedicada a analitzar si existeix un humor català: per esbrinar-ho, el programa viatjarà a Madrid i en parlarà amb còmics d’altres punts de l’Estat.

L’humor arreu del món

Les converses de Barrera amb els humoristes constituiran el fil conductor del programa, però els capítols també inclouran aportacions d’altres persones que oferiran punts de vista complementaris. Un d’aquests col·lectius seran estrangers que viuen a Catalunya des de fa temps i que assenyalaran les semblances i diferències entre el tipus d’humor que es fa aquí i el de països com l’Índia, la Xina, Etiòpia o el Regne Unit: quins temes es consideren tabú a l’hora de fer acudits, com influeix la cultura de cada lloc en l’humor que s’hi fa o quin tipus de situacions fan riure habitualment els ciutadans de les diferents regions del món seran alguns dels aspectes sobre els quals opinaran aquestes persones.

Segons Xavier Brichs, una reflexió habitual en aquesta secció és que “no estàs plenament integrat en una altra cultura fins que no entens els seus acudits i et fan gràcia les mateixes coses que a ells”. I l’equip del programa ha tingut ocasió de comprovar que, efectivament, hi ha moltes maneres diferents d’entendre l’humor: dins d’aquest bloc sobre l’humor arreu del món, l’espai mostrarà esquetxos protagonitzats pels còmics més reconeguts de diversos països. En moltes ocasions, però, segons Brichs, l’equip del programa no trobava cap gràcia als gags suposadament més hilarants. “Ens ha costat molt trobar fragments que ens fessin riure”, diu el director.

El programa també donarà veu a un grup de nens, que aportaran el seu particular punt de vista sobre el món de l’humor. I, per completar-ho, buscarà una perspectiva científica per analitzar què passa dins del cervell quan riem. El biòleg, genetista i divulgador científic David Bueno, expert en neurociència, es farà càrrec d’aquesta secció.

Amb l’estrena de De bon humor, Llum Barrera debutarà com a presentadora a TV3, una cadena on ja havia aparegut com a col·laboradora en alguns programes i com a actriu en sèries com Polseres vermelles. L’actriu mallorquina, un rostre habitual els últims anys en diversos canals estatals, condueix des de l’abril el concurs Agafa’m si pots a IB3, que li va confiar també les últimes campanades.

Un projecte previ a ‘Còmics’ que va quedar aturat

De bon humor té algunes similituds amb Còmics, el programa que va presentar Àngel Llàcer a TV3 els anys 2015 i 2016 i que es dedicava també a parlar sobre l’humor amb professionals de la matèria. De fet, el cap del departament de nous formats de la cadena, Miquel Garcia, explica que el projecte de De bon humor ja existia quan es va estrenar Còmics, i que l’arribada d’aquest format va fer que s’optés per aparcar-lo temporalment. “Ara l’hem recuperat perquè creiem que és una bona idea”, diu Garcia. Llum Barrera, però, assenyala una diferència important entre els dos formats: “ De bon humor no té plató, i això canvia molt la dinàmica de l’entrevista”. Més enllà d’això, Còmics no pretenia ser una reflexió sobre l’humor, sinó que cada capítol se centrava a repassar la trajectòria d’un humorista català. I, a diferència de l’estrena d’avui, Còmics sí que es presentava com un espai d’humor.