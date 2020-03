TV3, líder ferm malgrat perdre quota

TV3 suma el 31è mes consecutiu com a cadena líder, un rècord històric. Tot i així, ho fa amb la contrapartida d’haver perdut sis dècimes respecte al gener i haver obtingut una pitjor dada per al febrer que l’any 2019.

CCMA

‘Crims’ referma el lideratge de la televisió pública

El febrer de TV3 ha estat marcat pel bon paper d’algunes de les estrenes. La televisió pública reedita el lideratge amb una quota del 15%, una dada que suposa un descens de més d’un punt en relació a l’obtinguda el febrer del 2019, quan va marcar un 16,3% de share. Malgrat el descens, la cadena col·loca 14 dels seus programes en el rànquing dels 20 espais més vistos del mes. En aquest sentit, destaca l’èxit de Crims, que amb la seva estrena s’enfila fins a la posició número cinc del més vist de febrer.

Pel que fa a la resta de canals de la corporació catalana, el 3/24 pateix un petit revés respecte al gener i baixa quatre dècimes, amb una quota de l’1,6%. La situació crítica del Super3 i Esport3 segueix immutable: el primer s’estanca en el 0,7% de share i el segon perd una dècima i es queda en un 0,5% de quota.

En l’apartat qualitatiu, TV3 se situa com la cadena més ben valorada i, segons el rànquing elaborat per l’empresa GFK, obté una nota de 8,5. L’espai que aconsegueix una millor qualificació és l’ Està passant, puntuat amb un 8,8.

Canals privats espanyols

Telecinco retalla distàncies i La Sexta se situa com a 4t canal

Bones notícies per a Telecinco, que referma la segona posició com a cadena més vista a Catalunya i escurça distàncies amb TV3. La privada marca una quota de l’11,5%, amb un augment de més de dos punts respecte al gener. Antena 3 també millora les seves dades, tot i que molt discretament: passa d’un 9,1% a un 9,3%. Amb aquests resultats la possibilitat que Antena 3 faci el sorpasso a Telecinco queda un altre cop lluny.

Pel que fa a la resta de canals dels grups espanyols, la principal novetat és la lleugera millora de Cuatro, que obté un 5,4% de quota, quatre dècimes més que al gener i la millor dada dels últims 14 mesos. En canvi, La Sexta es queda amb un 6,3%, que amb la caiguda de La 1 li permet situar-se com la quarta cadena més vista a Catalunya.

En el cas de les temàtiques, el repartiment de poder es manté estable. Mediaset obté un 3,0% amb Energy i un 2,4% amb FDF. Pel que fa a Atresmedia, Neox marca un 2,5% i Atreseries un 2,4%.

TVE

Pas enrere que situa el canal en les dades d’inici del 2019

Després de les bones notícies del gener, TVE experimenta un descens de gairebé un punt: cau del 7,1 al 6,2% de share i queda relegada a la 5a posició del rànquing. La dada és exactament la mateixa que va obtenir la televisió pública el febrer del 2019. De fet, la cadena no pot fer entrar cap dels seus programes en el rànquing dels 40 espais més vistos del mes.

Pel que fa a la resta de mitjans de la corporació espanyola, La 2 es manté en una quota del 2,4%, mentre que l’infantil Clan baixa una dècima respecte al gener i es queda amb un 1,3% de share.

8TV

La cadena del Grupo Godó s’estanca en el 0,9 de ‘share’

La privada catalana ha arrencat el 2020 estable dins de la gravetat. Al gener 8TV va marcar un 0,9% de quota de pantalla, el mateix share amb què tanca el febrer. És una nota que suposa una millora respecte a l’any passat, quan la cadena rondava el 0,6% de quota de pantalla. Amb tot, la cadena segueix apareixent a la banda baixa del rànquing de canals.

Resultats a Espanya

Telecinco, entre ‘Supervivientes’ i ‘La isla de las tentaciones’

La primera cadena de Mediaset tanca el febrer amb un punt i tres dècimes més que el gener i suma un nou mes -el 18è- com a líder de la televisió espanyola. El seu principal rival, Antena 3, no experimenta gaires variacions respecte al mes passat i resta una dècima als resultats del gener. Els espectadors espanyols no es cansen de l’eterna roda de realities de Telecinco: La isla de las tentaciones apareix quatre vegades a la llista dels deu programes més vistos del mes, les mateixes que Supervivientes.

El bronze és per a La 1, tot i perdre més d’un punt respecte al gener, i marca una quota del 9,1%. El rànquing de cadenes el tanquen La Sexta (6,7%, baixa dues dècimes respecte al gener), Cuatro (6,1%, puja una dècima) i La 2, que es manté amb 2,8%. A Cuatro li queda el consol de liderar els programes més vistos del mes gràcies a la retransmissió del partit de la Copa del Rei del 6 de febrer entre l’Athletic Club i el Barça (4,1 milions d’espectadors i un 24% de share ).