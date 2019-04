Detectius famosos a la recerca d’impostors

¿Seríeu capaços d’infiltrar-vos en una família que no fos la vostra i fer-vos passar per un dels seus membres? ¿I de descobrir qui està fent veure que forma part d’un clan amb el qual no té cap relació? Aquest és el joc que proposa TV3 a partir d’avui (22.35 h) amb Persona infiltrada, un format que barreja el concurs i el reality show i que ofereix als espectadors que el segueixin des de casa la possibilitat de guanyar un premi de 5.000 euros.

El programa, que presentarà Anna Simon cada dijous, té tres elements principals: una família de quatre membres, una persona que no els coneix de res però que farà veure que també és un d’ells i un personatge famós que tindrà exactament 12 hores per descobrir l’impostor. Cada capítol està rodat en dues jornades consecutives. El primer dia, a les nou del matí, l’infiltrat arriba a casa de la família, i junts disposen de 24 hores per conèixer-se, decidir quin paper interpretarà l’intrús i donar-se les instruccions bàsiques perquè sembli que es coneixen de tota la vida. L’endemà, a la mateixa hora, truca a la porta el famós (el nom del qual no s’havia comunicat a la família) i immediatament comença a investigar. A les nou del vespre haurà d’emetre el seu veredicte. En cas que s’equivoqui, la família i l’infiltrat es repartiran els 5.000 euros. Però, si l’encerta, el premi se l’emportarà, per sorteig, un dels espectadors que hagin endevinat, a través de l’aplicació mòbil de TV3, qui era l’impostor.

Per tal que també s’hi pugui jugar des de casa, els capítols s’estructuraran en dues parts. A la primera, els espectadors tindran la mateixa informació que el famós, i serà durant aquest tram que podran votar. En un moment determinat, aproximadament a la meitat del programa, la presentadora anunciarà que es tanca el termini per participar-hi, i a partir d’aquell moment es revelarà a l’audiència la identitat de la persona infiltrada.

Per descobrir l’intrús, el famós compartirà els àpats i diverses activitats amb la família, i també podrà xafardejar per la casa, tot i que cenyint-se a les normes bàsiques de cortesia: només podrà regirar calaixos o obrir àlbums de fotos si obté el permís dels concursants. A canvi, ells estaran obligats a dir-li la veritat en tot allò que no impliqui revelar directament la identitat de l’impostor. Ara bé, el programa autoritza la família a escollir un dels membres reals perquè “s’erigeixi en sospitós”, en paraules del director, Tono Hernández. A més, el famós tindrà dret a interrogar individualment cadascun dels cinc presumptes membres de la família, i el programa organitzarà diverses proves per ajudar-lo a obtenir informació rellevant per a la investigació.

“Si alguna cosa destaca d’aquest programa és l’originalitat”, assenyala el director de TV3, Vicent Sanchis. Per la seva banda, el cap d’entreteniment de la cadena, Cristian Trepat, afirma: “Aquesta estrena ens fa especial il·lusió. Necessitem fugir de l’actualitat, que marca cada dia més la graella, i aquest és un format d’entreteniment pur, en la línia de Joc de cartes ”. Trepat destaca també que l’espai busca un públic “familiar”, i que suposa una nova reaparició a la televisió pública d’Anna Simon, que hi va debutar el 2010 a Divendres i hi va tornar fa dos anys per conduir l’última edició d’ Oh happy day. La presentadora ha combinat aquesta feina amb la que realitza al programa de La Sexta Zapeando, en què col·labora des del 2014.

Tomàs Molina, el primer

L’escollit per inaugurar Persona infiltrada ha sigut Tomàs Molina. El meteoròleg visitarà aquesta nit una família de Ripoll “molt arrelada a la comarca, apassionada dels Pastorets i de l’Espanyol”, segons TV3. La primera temporada del programa consta de deu capítols, en els quals participaran també els actors Roger Coma i Pep Plaza, les actrius Cristina Brondo i Marta Torné, els periodistes Marc Giró i Lluís Marquina, el xef Marc Ribas, el guionista Jair Domínguez i la parella d’actors Júlia Creus i Adrian Grösser, que competiran junts.

“Quan em van explicar el programa em vaig imaginar una família convencional, i pensava que sospitaria d’un o dos. Però quan van obrir la porta em sobrava tothom!”, exclama Creus, que reconeix la “gran feina” de preparació i interpretació tant de les famílies com dels infiltrats (que no són actors), i l’encert del càsting. Segons Hernández, de fet, aquesta és una peça clau del format: “Hem buscat famílies amb personalitat, que sabessin mentir i que fossin molt diverses: monoparentals, parelles que viuen amb l’ex, matriarcats...”, explica. A l’hora de triar els impostors, s’ha intentat que físicament s’assemblessin a la seva falsa família i que l’accent no els delatés. “Ens amoïnava que els descobrissin d’entrada, però no ha passat”, diu Hernández.

El programa, produït per Veranda TV, és una adaptació d’un format creat per la productora basca Pausoka que fins ara s’ha emès a Euskadi, la Xina i el Perú.