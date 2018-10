TVE arriba a un acord amb Mediapro per emetre un partit per jornada de la Copa del Rei

TVE i Gol, el canal esportiu de Mediapro, han arribat a un acord per compartir l'emissió en obert del partit més destacat de cada jornada de la Copa del Rei d'aquesta temporada. L'anunci es produeix el mateix dia en què s'ha celebrat el sorteig pels emparellaments corresponents als setzens de final de la competició esportiva.

Les emissions en obert s'iniciaran amb el partit d'anada que enfrontarà el Barça, vigent campió, contra la Cultural Lleonesa, que tindrà lloc el pròxim 31 d'octubre. Arran de l'acord, TVE emetrà un total de 10 partits. Fins a l'aliança entre la corporació pública i Mediapro, Gol retransmetia en solitari les fases prèvies de la Copa del Rei, però l'entrada dels equips de primera divisió i, per tant, l'inici dels partits més atractius per a la gran audiència, han portat la televisió pública a firmar un acord amb l'empresa de Jaume Roures. Més enllà dels enfrontaments que es retransmetran simultàniament per TVE i Gol, la resta de partits de la Copa del Rei es podran veure a través de BeIN Sports.