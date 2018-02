TVE adaptarà el format de ball de la BBC 'Dancing with the stars'

TVE i Gestmusic Endemol produiran 'Bailando con las estrellas', una adaptació del concurs de talents de ball 'Dancing with the stars', estrenat a la BBC britànica el 2004 i que ja s'ha emès en 55 països, com Austràlia, Alemanya, l'Argentina, el Brasil, Dinamarca, els Estats Units, França o Itàlia. El programa s'estrenarà al 'prime time' de La 1 en una data que encara no s'ha concretat. Tot i així, el director de la televisió pública, Eladio Jareño, ha avançat que la preproducció del format començarà de manera immediata.

El programa (que la BBC va batejar originàriament com a 'Strictly come dancing', però que és conegut amb el nom de la versió nord-americana, 'Dancing with the stars') enfronta vuit parelles formades per un personatge famós i un ballarí professional, que cada setmana "han de demostrar a l'escenari la seva complicitat i versatilitat en diferents balls de saló" per ser valorats per un jurat. Cada setmana, una de les parelles serà eliminada, fins que quedin només les tres finalistes.

En opinió d'Eladio Jareño, director de TVE, l'acord amb la BBC "és molt positiu per a les dues televisions públiques i tindrà continuïtat amb altres projectes comuns". En la producció del format, que ha rebut el vistiplau del consell d'administració de RTVE aquest dimecres, hi participaran els professionals de TVE Catalunya.