Un nou concurs de talents s’instal·la aquest dissabte al prime time de La 1. La televisió pública estrena, a les 22.35 h, Prodigios, un format en què 27 nois i noies d’entre 10 i 16 anys competiran per convertir-se en les noves estrelles de tres disciplines clàssiques: el cant líric, els instruments d’orquestra i la dansa. Els responsables d’avaluar-los i eliminar-los seran tres noms de gran prestigi en aquests mateixos camps artístics: la soprano basca Ainhoa Arteta, el coreògraf valencià Nacho Duato i el director d’orquestra madrileny Andrés Salado. Boris Izaguirre conduirà el programa assistit per Paula Prendes, que recollirà les impressions dels concursants i els seus familiars des del backstage, abans i després de les actuacions.

El concurs constarà de cinc gales, que es van enregistrar al centre cultural Miguel Delibes de Valladolid, un auditori que, segons TVE, té “una de les millors acústiques d’Europa”. En cadascun dels primers tres programes hi participaran nou concursants, tres de cada disciplina. Els tres millors de cada àmbit s’enfrontaran a la semifinal, en què els membres del jurat escolliran un finalista de cada especialitat. A l’últim programa, el públic assistent a l’auditori decidirà quin d’ells mereix el premi del concurs, consistent en 20.000 euros i un curs de perfeccionament al Centre d’Alt Rendiment Musical de la Universitat Alfonso X el Sabio.

Entre les peces que s’interpretaran al llarg de la competició hi haurà l’ària Casta Diva, de l’òpera Norma de Bellini; L’estiu de Vivaldi; l’ Ave Maria de Gounod; el ballet Lilac Fairy, de La Bella Dorment de Txaikovski, i també obres més recents, com la cançó I dreamed a dream, del musical Els miserables, o el Bohemian Rhapsody de Queen. En totes les actuacions els participants comptaran amb l’acompanyament en directe de l’orquestra simfònica de Castella i Lleó, dirigida per Salvador Vázquez. A més, l’orquestra oferirà alguns interludis musicals en què tocarà bandes sonores de sèries i pel·lícules com Joc de trons, El padrí, Indiana Jones, Missió impossible o Pirates del Carib, i acompanyarà també els cantants que visitaran el programa: avui hi anirà Raphael, i en les pròximes setmanes els convidats seran Blas Cantó, Pasión Vega, Pastora Soler i Luz Casal.

“Volem que el públic descobreixi la música clàssica, que en gaudeixi i que la cuidi, assegura la directora d’entreteniment de TVE, Toñi Prieto. Per la seva banda, Ana Rivas, productora executiva de Shine Iberia (la productora de l’espai), remarca que Prodigios no és simplement “un altre programa de talents de nens”, sinó “una gran oportunitat perquè nens amb talent siguin vistos i puguin seguir la seva passió”.

Un èxit a França

TVE ja té un altre concurs de música clàssica protagonitzat per joves (en aquest cas, d’entre 13 i 26 anys). Es tracta de Clásicos y reverentes, del qual ja s’han fet dues temporades, tot i que la seva ubicació a la graella l’ha fet passar desapercebut, ja que s’emetia a La 2 els dissabtes al migdia. Prodigios, en canvi, ocuparà un horari més noble, malgrat que el prime time dels dissabtes és el menys potent de la setmana i que tindrà la dificultat afegida d’enfrontar-se a Sábado deluxe, que des de Telecinco domina aquesta franja a Espanya (a Catalunya, el seu rival més difícil serà el Preguntes freqüents ). Ara bé, l’estrena comptarà amb un impuls extra, i és que s’emetrà just a continuació del partit que la selecció espanyola disputa avui contra Noruega, corresponent a la fase de classificació per a l’Eurocopa de l’any que ve i que previsiblement aconseguirà uns índexs d’audiència molt elevats.

Prodigios arriba a TVE després d’haver aconseguit un èxit notable a França, on ja acumula cinc temporades a France 2, i d’haver-se adaptat a Itàlia i Albània.