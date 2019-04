Tatiana Maslany, protagonista del nou ‘Perry Mason’

Després de fer-se coneguda amb Orphan black, Tatiana Maslany suma un nou projecte a la seva trajectòria televisiva. Segons el portal Deadline, l’actriu serà la protagonista femenina de la nova versió de Perry Mason, que s’emetrà a la HBO i tindrà l’actor Matthew Rhys ( The Americans) en el paper principal. La versió original de Perry Mason es va estrenar l’any 1957 i estava protagonitzada per Raymond Burr, que donava vida al personatge de l’advocat que dona nom a la sèrie, creat per l’escriptor Erle Stanley Gardner.

El reboot de Perry Mason s’ambientarà a Los Angeles durant l’any 1932, en plena recuperació de la Gran Depressió. Perry Mason, que encara no és advocat i treballa com a investigador privat, rebrà l’encàrrec de resoldre el cas més important de l’última dècada, una missió que ha de ser un revulsiu per a la seva carrera, que està en hores baixes després del final del seu matrimoni i la seva experiència al front de França.

Tant Maslany -que interpretarà la germana Alice, la líder d’una organització religiosa- com Rhys tenen un premi Emmy als millors intèrprets dramàtics: ella per Orphan black i ell per The Americans.