Telecinco refà la seva graella per estrenar ‘Vivir sin permiso’

Un cop més Mediaset aposta per canviar la programació de Telecinco per sorpresa per fer front a les graelles de les cadenes rivals. La primera cadena de Mediaset estrena avui la sèrie espanyola Vivir sin permiso, protagonitzada per José Coronado i Álex González, i desplaça The good doctor, un dels seus grans èxits dels últims mesos, als dimecres, dia en què competirà contra OT2018, que s’emet a La 1. Arran d’aquest moviment, Antena 3 ha decidit aturar els documentals especials de Jordi Évole, que ha emès els últims dos dilluns, i programar la pel·lícula Palmeras en la nieve, una cinta que, segons ha informat, es veurà en dues entregues.

Vivir sin permiso, rodada íntegrament a Galícia, explica la història del poderós empresari gallec Nemo Bandeira, un home de passat turbulent que té por de perdre la seva influència a la comarca d’Oeste després que li diagnostiquin Alzheimer. El seu futur incert desfermarà una lluita entre els seus possibles hereus. La sèrie, en la qual també participen Àlex Monner i Leonor Watling, entre d’altres, es basa en una idea original de Manuel Rivas.