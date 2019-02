Els ‘Telediarios’ menys polèmics cauen al tercer lloc

El 2019 no ha començat bé per a Televisió Espanyola: a les dificultats per completar el concurs públic per escollir el nou president de RTVE s’hi suma una crisi d’audiència preocupant que ha deixat La 1 amb un 9,8% de quota de pantalla a Espanya al gener, el registre més baix des del setembre del 2016 i només nou dècimes per sobre del mínim històric, de 8,9%, que va marcar el juliol del 2014. A aquests mals resultats hi han contribuït diversos factors, però un d’especialment rellevant són els Telediarios, que fa sis mesos van deixar de ser els informatius més vistos a l’Estat i des del novembre se situen en la tercera posició, per darrere dels d’Antena 3 i Telecinco.

Segons les dades difoses per Barlovento Comunicación, al gener l’audiència mitjana dels noticiaris de TVE (sumant les xifres de La 1 i el canal 24h, que els emeten simultàniament) va ser de 2.078.000 persones, 349.000 menys que Antena 3 noticias, que va liderar amb 2.427.000, el seu millor registre en nou anys i mig. Informativos Telecinco es va situar en 2.288.000 espectadors. Aquesta situació és un mirall gairebé perfecte de la que es donava un any enrere: el primer mes del 2018 els Telediarios eren líders amb 2,4 milions d’espectadors en cada edició, els informatius de Telecinco eren segons amb 2,2 milions i Antena 3 completava el podi amb 2,1. Des de llavors, les distàncies es van anar reduint, fins que al maig i al juny la situació va ser pràcticament de triple empat, una igualtat que es va desfer un cop passat l’estiu en benefici de les privades.

La tendència, doncs, s’intuïa des de fa un any, però el sorpasso es va produir just quan TVE iniciava una nova etapa: el 30 de juliol Rosa María Mateo va prendre possessió com a administradora única de RTVE, el dia 31 nomenava Begoña Alegría com a cap d’informatius de la televisió pública i a l’agost els Telediarios van perdre el primer lloc. Aquests relleus van anar acompanyats d’una caiguda en picat de les acusacions de manipulació. El consell d’informatius de TVE elabora trimestralment un informe en què recull els casos de censura o mala praxi periodística que ha detectat. Durant l’anterior mandat, amb José Antonio Sánchez com a president de RTVE i José Antonio Álvarez Gundín al capdavant dels informatius, era habitual que aquests documents citessin entre 50 i 70 casos cada tres mesos (l’informe anual del 2017 en recollia 230). Aquesta setmana el consell ha completat l’informe de l’últim trimestre del 2018, el primer que correspon íntegrament a la nova direcció, i la xifra de casos de mala praxi s’ha reduït a 19 (alguns, això sí, qualificats de “greus”). Sorprenentment, per tant, els Telediarios han deixat de ser líders quan han començat a ser més neutrals.

Els principals beneficiaris de la davallada dels Telediarios no han sigut els informatius de Telecinco, com es podia esperar, sinó els d’Antena 3, que ara mateix són els que mantenen un to més bel·ligerant contra el sobiranisme. El canal de Mediaset va ocupar el segon lloc d’aquest rànquing en 20 dels 21 mesos que va durar l’anterior domini de TVE (del novembre del 2016 al juny del 2018), i havia encadenat 22 mesos en primer lloc entre el maig del 2014 i el juliol del 2016. En canvi, en els últims dotze anys els noticiaris d’Antena 3 només havien liderat un mes, l’agost del 2013. Amb tot, el bon rendiment que van tenir durant la segona meitat de l’any passat els va permetre, fins i tot, tancar el 2018 com els informatius més vistos de l’any, una fita que havien assolit per últim cop el 2006.

Entre els artífexs d’aquesta remuntada d’ Antena 3 noticias cal destacar el nom de Sandra Golpe, directora i presentadora de l’edició del migdia d’aquest informatiu: hi va arribar el setembre del 2016, un any després va passar a conduir-lo en solitari, el mes següent va superar el seu rival de Telecinco i el febrer passat ja es va col·locar líder de la seva franja, per davant del Telediario. Ara mateix aquest informatiu i la seva rèplica del cap de setmana (conduïda per Matías Prats i Mónica Carrillo) són els únics d’Antena 3 que superen els seus rivals, però amb això la cadena en té prou per imposar-se en la mitjana de totes les edicions. De fet, el telenotícies més vist a Espanya és el que presenta Pedro Piqueras als vespres a Telecinco, que reuneix 3.063.000 persones cada dia. El Telediario només s’imposa les nits dels caps de setmana, amb Oriol Nolis al capdavant.

El creixement d’Antena 3 es visibilitza també sobre el mapa. El gener del 2018 els informatius del canal d’Atresmedia només eren líders a Andalusia, Cantàbria i l’Aragó, mentre que Telecinco s’imposava en vuit comunitats autònomes i TVE (malgrat ser primera al conjunt de l’Estat) en dominava quatre. Ara, en canvi, Antena 3 noticias és l’opció preferida en set territoris, Informativos Telecinco s’imposa en sis i a La1 li queden només La Rioja i Cantàbria, les dues àrees menys poblades.

Els ‘Telenotícies’, imbatibles

En tot cas, hi ha una zona del mapa en la qual, ara per ara, cap de les grans cadenes espanyoles no pot ni tan sols acostar-se al lideratge: a Catalunya, el domini de TV3 en l’àmbit dels informatius és indiscutible des de fa anys, i el seu avantatge sobre tots els seus rivals és d’escàndol. El mes passat els Telenotícies van tenir de mitjana 532.000 espectadors en cada edició (sumant a TV3 les xifres del 3/24), mentre que Antena 3 en va reunir 258.000 (menys de la meitat) i Telecinco 248.000. En aquest cas, la situació de TVE és encara més preocupant que a la resta de l’Estat, ja que la mitjana d’audiència dels Telediarios es va situar en tot just 179.000 persones.