Telefónica compra els drets de la Champions a Mediapro

Després d'arrabassar els drets de la Lliga a Mediapro, Telefónica li treu ara els drets de la Champions League i l'Europa League per al mercat residencial per a les pròximes tres temporades (2018-2021) per 1.080 milions d'euros, segons ha informat l'operadora.

Telefónica pagarà a Mediapro 360 milions d'euros per cada una de les tres pròximes temporades de la UEFA Champions League i l'Europa League. Segons l'acord, els drets podran ser revenuts a altres operadors del mercat que estiguin interessats en el contingut. A més a més, l'acord també estipula que els ingressos publicitaris dels nous canals que es posin en marxa en les pròximes setmanes s'hauran de compartir amb la productora.

Segons l'acord al qual han arribat les dues companyies, Mediapro seguirà gestionant els drets dels establiments públics, com bars i hotels, i emetrà en obert un partit per jornada dels equips espanyols que competeixin a l'Europa League.

Amb aquesta operació, Telefónica es converteix en l'única operadora que disposarà de tota l'oferta de futbol tant nacional com europeu. La nova adjudicació farà que, per primera vegada, no hi hagi partits de la Champions League en obert i només es podran veure a través de canals de pagament.

La companyia calcula que el cost net del conjunt de la inversió en els drets de la Lliga, la Champions League i l'Europa League "només puja un 5%" respecte a la última temporada de l'anterior cicle de les dues competicions.