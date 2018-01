Telefónica negocia amb Netflix per integrar el seu catàleg a Movistar+

Telefónica i Netflix estan en negociacions per integrar els continguts audiovisuals de la plataforma nord-americana a l'oferta de Movistar+. Fonts coneixedores de la situació han confirmat a Europa Press que les dues parts estan negociant, tal com havien avançat aquest diumenge a la nit 'El Español' i 'El Confidencial', però han matisat que l'acord encara no està tancat, i que encara hauran de passar algunes setmanes abans no sigui definitiu.

Si finalment l'acord prospera, els clients de Movistar+ podran accedir, directament des d'aquesta plataforma, a les sèries de Netflix, sense necessitat ni tan sols d'accedir a l'aplicació pròpia d'aquesta plataforma. Els continguts de Netflix, doncs, apareixerien integrats al costat de tota la resta d'oferta de Movistar+.

Netflix ja havia tancat acords similars amb altres operadores espanyoles. Els clients de Vodafone van tenir accés gratuït als continguts de la companyia nord-americana fins a finals del 2016, i des de llavors també els poden consumir, però pagant un suplement. En el cas d'Orange, les sèries de Netflix també s'ofereixen sense cost a tots els abonats. En tots dos casos, però, les plataformes l'únic que fan és donar accés a l'aplicació de Netflix, de manera que el catàleg d'aquesta plataforma apareix separat de la resta de continguts.

Precisament el fet que en el cas de Movistar+ es vulgui optar per una integració més gran dels continguts farà que, un cop tancat l'acord, l'accés dels abonats al nou catàleg no sigui immediat. Es preveu que els ajustos tècnics necessaris no estiguin enllestits fins passat l'estiu.