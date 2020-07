Telefónica es queda la Champions i l'Europa League fins al 2024

La Lliga de Campions continuarà a Movistar+ com a mínim fins al 2024. La UEFA ha adjudicat a Telefónica els drets d'emissió a Espanya i Andorra d'aquesta competició, de l'Europa League i de tornejos com la Supercopa d'Europa, la UEFA Youth League i la futura UEFA Europa Conference League per a les temporades 2021-22, 2022-23 i 2023-24, tant per als clients particulars com per als bars, restaurants, hotels i altres establiments. El preu de l'operació no s'ha fet públic.

Movistar+ ja emetia actualment la Champions i l'Europa League, tot i que en l'última adjudicació de drets, fa tres anys, la UEFA els va atorgar a Mediapro. Posteriorment, Telefónica va comprar aquestes dues competicions a la productora de Jaume Roures per 360 milions d'euros anuals, i Mediapro es va quedar només els drets d'explotació de les competicions en l'àmbit de l'hostaleria. Durant tota la temporada vinent encara els mantindrà, però a partir de l'estiu del 2021 aquests drets també passaran a mans de Telefónica.

L'empresa de telecomunicacions remarca que l'acord amb la UEFA li permet "reforçar la seva aposta pel futbol com a eix principal de la seva oferta de continguts esportius", i recorda que el seu "compromís" per "elevar aquest esport a una nova categoria més enllà de la transmissió, posant especial focus en termes de producció, tecnologia i innovació" va començar "fa 30 anys". El president de la companyia, Emilio Gayo, afirma que els drets de la Champions són "un actiu que impulsa el negoci i li aporta rendibilitat", i assenyala que Movistar+ treballa per "fer accessible el futbol" a Espanya. A més de la Champions i l'Europa League, Movistar+ mantindrà, com a mínim fins al 2022, els drets de la Lliga, que li van ser adjudicats ara fa dos anys.

Orange renova l'acord amb Telefónica

Pel que fa a la temporada que ve, Orange va anunciar la setmana passada que havia renovat l'acord amb Telefónica per continuar emetent la Lliga, la Champions i l'Europa League, uns drets que la companyia propietària de Movistar+ ha de posar a disposició de les seves competidores en compliment de les condicions que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va imposar-li l'any 2015 a canvi d'autoritzar-la a comprar Canal+ al grup Prisa. Orange va explicar que havia pagat "una quantitat propera als 300 milions d'euros" a canvi d'aquests drets.

Vodafone, en canvi, va renunciar a presentar-se a la subhasta organitzada per Telefónica, tal com ja havia fet els dos anys anteriors, perquè considera que el preu és massa elevat. Tampoc no podrà emetre futbol Mitele Plus, la plataforma de pagament de Mediaset, que havia incorporat aquests continguts a principi d'aquesta temporada però que en aquesta ocasió s'ha quedat fora de la subhasta.