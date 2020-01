Televisors verticals i taxis voladors

Les marques d’electrònica han declarat finalment la guerra a les franges negres que desllueixen els vídeos de mòbil en format vertical quan es miren al televisor. D'una banda, Quibi –fundat pel magnat de Hollywood Jeffrey Katzenberg– pretén competir amb Netflix oferint el primer servei de vídeo a la carta pensat específicament per a mòbils, amb un sistema anomenat Turnstyle que reenquadra automàticament el contingut audiovisual quan girem el telèfon per poder veure l’acció igual de bé en posició horitzontal o vertical. De l’altra, Samsung ha portat al CES (la fira d'electrònica de consum de Las Vegas, celebrada la setmana passada) el televisor per a mil·lennials The Sero, amb pantalla de 43 polzades que gira automàticament 90 graus quan detecta un vídeo que s’ha de veure en format vertical. Ha compartit protagonisme a l’estand de la marca coreana amb la nova gamma d’aparells QLED de resolució 8K, ara més prims, gairebé sense marc i capaços de generar so envolvent 5.1 per als vídeos que no en tenen a partir del desplaçament dels objectes per la pantalla. Aquests nous televisors també es poden connectar a Samsung Health, el servei de salut de la marca: no és que l'aparell faci exercici per tu, però t’ofereix pautes personalitzades per fer-ne.

Samsung s’ha adjudicat també el títol de la pantalla més grossa del saló de Las Vegas amb el televisor The Wall, de 292 polzades. En sentit contrari, LG i Sony volen fer més assequibles els aparells amb pantalla OLED encongint-los: ara ofereixen models de 48 polzades; no sembla gaire bona idea, ara que triomfen les pantalles gegants. Sí que està ben pensat que la pantalla enrotllable del televisor LG ja no pugi des d’un moble sinó que baixi des del sostre, com una pantalla de projecció.

651x366 La tauleta plegable X1 Fold / LENOVO La tauleta plegable X1 Fold / LENOVO

La de LG no és l’única pantalla flexible que s’ha vist al CES. Després de l’accidentada sortida al mercat dels smartphones desplegables de Samsung i Huawei, l’ús d'aquesta tecnologia es va normalitzant i hem vist com l’adopten Motorola i TCL. Però sobretot destaquen els híbrids entre tauleta i ordinador portàtil: Intel i Lenovo han mostrat aparells (el prototip Horseshoe Bend de 17 polzades en el primer cas, el model comercial X1 Fold de 13 polzades en el segon) que es pleguen pel mig i ocupen una de les meitats amb un teclat virtual. Aquests nous formats, com el Dell Duet amb dues pantalles de 13 polzades unides per una frontissa, hauran de servir als creadors d’aplicacions per explorar noves funcions d’ús. Lenovo també ha sorprès amb el portàtil ThinkBook Plus, que inclou a l’exterior de la tapa una pantalla de tinta electrònica per prendre notes manuscrites amb l’aparell tancat.

651x366 Un prototip del taxi volador S-A1 de Hyundai i Uber / ETIENNE LAURENT / EFE Un prototip del taxi volador S-A1 de Hyundai i Uber / ETIENNE LAURENT / EFE

La presència de l’automoció al CES continua creixent. Uber i Hyundai hi han anunciat l'S-A1, un aerotaxi parcialment autònom que volarà a 300 km/h fins a 100 km de distància. Mercedes ha mostrat l’AVTR, d’aspecte inspirat en la pel·lícula Avatar de James Cameron i que pot desplaçar-se endavant o de costat. BMW aspira que l’iNext sigui el primer SUV elèctric comercial amb connexió 5G integrada, mitjançant l’electrònica embarcada de Harman. I Segway ofereix l'S-Pod, una butaca ergonòmica sobre dues rodes. Però el vehicle més comentat no ha sigut de cap marca de cotxes, sinó d’una d’electrònica: amb el Vision S, Sony ha volgut demostrar a les empreses d’automòbils tota la tecnologia en matèria de sensors i de software que pot oferir-los, inclòs el sistema 360 Reality de so envolvent, que té molt de sentit perquè el cotxe és la sala d’audició més ben condicionada acústicament que tenim la majoria dels consumidors. En la mateixa línia, Continental s’ha aliat amb Sennheiser per oferir el sistema Ambeo de so per a cotxes que fa servir com a altaveus les superfícies interiors del vehicle.

Als fabricants de cotxes també els poden interessar altres components que s’han vist al CES, com la visera solar virtual de Bosch, que bloca dinàmicament només la zona que podria enlluernar el conductor, i els sensors sonors de la citada Continental, que agradaran a les asseguradores perquè identifiquen els impactes en la carrosseria a baixa velocitat –¿has fregat la columna del pàrquing, has tocat el cotxe del costat o un brètol t'ha ratllat la pintura amb una clau?– i graven en vídeo la incidència. La indústria, sobretot, observa amb gran atenció la caiguda en picat del preu dels sensors làser LIDAR per a cotxes autònoms, els ulls dels vehicles del futur i fins ara un dels seus components més cars: si els primers sensors electromecànics de Velodyne costaven 75.000 dòlars, ara la mateixa empresa i la seva rival Bosch ja ofereixen nous models totalment electrònics per poc més de 100 dòlars.

En el capítol dels wearables , l’electrònica que es porta posada, destaquen els 30 dies d’autonomia del rellotge connectat ScanWatch de Withings, que combina un mecanisme convencional –no porta pantalla; per això la bateria li dura tant– amb els sensors i l’electrònica que li permeten comptar passes, fer electrocardiogrames i detectar l’apnea del son.

Altres objectes connectats curiosos: l’escàner infraroig de greix abdominal Bello de la firma Olive Healthcare, que ens indica –com si no ho sabéssim– que hem d’anar al gimnàs, on probablement trobarem cintes de córrer hiperconnectades; el robot de vigilància Ballie de Samsung, que recorda el droide BB8 de Star Wars i pot convocar el cosí aspirador quan la seva càmera amb intel·ligència artificial detecta que tenim brut el terra de casa; i la maquineta d’afaitar sensoritzada de Bic, que a l’estil del que ja fan molts raspalls dentals connectats, mesura en una aplicació la densitat de pèl facial, la velocitat d’afaitat i el desgast de les fulles. En un altre àmbit, les nombroses joguines sexuals connectades, que aquest any s’han pogut exposar per primera vegada al recinte principal del CES, podrien ser per a l'internet de les coses l’impuls definitiu que la pornografia va representar per al vídeo per internet.

I per acabar la crònica d’aquesta edició del saló de Las Vegas, on la intervenció d’Ivanka Trump promovent la transformació digital de la societat i l’economia va generar polèmica entre altres dones destacades del sector tecnològic, deixem constància d’un èxit català: el carregador reversible Quasar per a cotxes elèctrics de l'empresa Wallbox, que pot transferir energia tant de la casa al vehicle com del vehicle a la casa, ha estat considerat un dels productes més innovadors de l’any.