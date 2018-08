'The Big Bang theory' s'acabarà el 2019

Sheldon Cooper i els seus amics diran adeu definitivament als espectadors el 2019, amb l'emissió de la temporada 12. Així ho va confirmar ahir la cadena CBS a través d'un comunicat en què afirmen que 'The Big Bang theory' tindrà "un tancament creatiu i èpic".

“We are forever grateful to our fans for their support of The #BigBangTheory during the past twelve seasons..." pic.twitter.com/OWIHsICi6e — The Big Bang Theory (@bigbangtheory) 22 d’agost de 2018

La temporada 12 es començarà a emetre el 24 de setembre als Estats Units i es tancarà al maig. Segons 'Entertainment Weekly', un dels motius pels quals la cadena ha decidit posar punt final a la comèdia és que Jim Parsons, l'actor que interpreta Sheldon Cooper, havia manifestat la seva intenció de deixar la sèrie. L'actor, que cobra un milió de dòlars per episodi, podria haver arribat a guanyar 50 milions de dòlars si hagués acceptat quedar-se a 'The Big Bang theory' per dos anys més, tal com li proposava la CBS.

L'any 2017 els protagonistes de la sèrie – Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg i Kunal Nayyar– van arribar a un acord amb la cadena per cobrar 1 milió de dòlars per episodi durant els dos anys següents. Les dues actrius considerades secundàries –Mayim Bialik i Melissa Rauch– van haver de batallar fins que van aconseguir que la CBS accedís a pagar-los 500.000 dòlars per episodi durant dos anys.

'The Big Bang theory' va debutar a la televisió l'any 2007 i des de llavors ha rebut 52 nominacions als Emmy, de les quals n'ha guanyat 10. Tot i que Jim Parsons s'ha endut tres guardons de l'Acadèmia de la Televisió pel seu paper, la 'sitcom' mai ha aconseguit ser distingida amb el premi a la millor comèdia.

El personatge de Sheldon Cooper no desapareixerà del tot de la televisió, ja que també és el protagonista d' 'El joven Sheldon', un 'spin-off' que narra la infància del científic.