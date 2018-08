‘The good doctor’ i els altres èxits inesperats de l’estiu

La temporada d’estiu que s’acaba aquesta setmana ha deixat algunes sorpreses en forma de programes que han funcionat especialment bé, fins i tot per sobre del que se’n podia esperar. La gran revelació de l’agost ha sigut, sens dubte, 'The good doctor', però hi ha hagut altres èxits sonats, com ara l’ascens de '¡Boom!' o el bon rendiment a la tarda de la sèrie 'Un poble francès'.

‘The good doctor’

Telecinco s’apunta el gran èxit televisiu de l’estiu

540x306 ‘The good doctor’ / MEDIASET ‘The good doctor’ / MEDIASET

El doctor Shaun Murphy s’ha convertit en el personatge més popular de l’estiu a la petita pantalla. El metge encarnat per Freddie Highmore ha aconseguit reunir cada setmana a Telecinco 2,9 milions d’espectadors a Espanya i tenir un 21,5% de quota de pantalla mitjana, amb dos capítols que van arribar a superar el 25% i els 3,5 milions de seguidors. A Catalunya les xifres no han sigut tan elevades, però el 'share' mitjà de la sèrie ha arribat al 18,2%, amb 430.000 espectadors. 'The good doctor' ha sigut líder indiscutible del 'prime time', tant a Catalunya com a Espanya, cada dilluns des que es va estrenar, el 16 de juliol, i això que des de l’octubre ja formava part de la graella del canal de pagament AXN. Però el gran dubte és què passarà a partir d’ara: Telecinco només ha emès vuit dels divuit capítols que conformen la primera temporada (n’hi ha una altra, amb divuit episodis més, que debutarà als Estats Units al setembre) i ha de decidir si continua apostant per la sèrie en 'prime time' durant la temporada regular (un període en què, probablement, la competència serà més dura), si li busca una ubicació alternativa o si se n’oblida fins a l’estiu vinent.

‘Un poble francès’

La sèrie domina la sobretaula amb xifres semblants a ‘Com si fos ahir’

540x306 'Un poble francès' / CCMA 'Un poble francès' / CCMA

Una altra sèrie estrangera que també ha rendit per sobre de les expectatives és 'Un poble francès', la ficció que TV3 ha escollit per omplir les sobretaules durant l’aturada de 'Com si fos ahir'. La sèrie, ambientada a la França ocupada pels nazis, s’ha imposat a tots els seus rivals directes, ha aparegut regularment en els primers llocs del rànquing d’audiència durant tot l’agost i les seves xifres no difereixen gaire de les que obté la telenovel·la al llarg de la temporada regular. 'Com si fos ahir' va tancar el seu primer curs amb una quota mitjana del 16%, mentre que 'Un poble francès' s’ha situat durant l’estiu en el 14,2% (que es converteix en un 14,6% si es té en compte només el primer capítol de cada dia, que coincideix amb l’horari d’emissió habitual de la telenovel·la).

‘¡Boom!’

El concurs viu el millor moment dels seus quatre anys d’història

540x306 'Boom' / ATRESMEDIA 'Boom' / ATRESMEDIA

Curiosament, un dels grans èxits d’aquest estiu ha sigut un programa que forma part de la graella d’Antena 3 des de fa quatre anys, però que passa ara pel seu millor moment. '¡Boom!' va assolir el 17 d’agost la quota de pantalla més alta des que es va estrenar, el setembre del 2014, amb un 18,1% a Espanya, i entre el 30 de juliol i el 3 d’agost va viure la seva millor setmana, quan es va situar cada dia per sobre del 17%. Això li ha permès aconseguir la fita històrica de destronar 'Pasapalabra' com el concurs més vist a Espanya. De fet, des del 12 de juliol, quan el programa de Telecinco va reaparèixer després de l’aturada del Mundial de futbol, el concurs que presenta Juanra Bonet només ha perdut el lideratge en dues ocasions, i per la mínima.

Aquest esclat de '¡Boom!' es pot observar també a Catalunya, on el concurs va arribar a marcar un 23,2%, també el 17 d’agost. El format ha anat guanyant adeptes entre els espectadors catalans des de principis d’any: si al gener se situava, de mitjana, entorn del 13%, al juny ja va superar el 15% i, per primer cop, es va imposar a l’'Està passant' de TV3 en la mitjana mensual. I a l’agost, l’absència del programa de Toni Soler ha deixat via lliure al concurs d’Antena 3, que aquest mes té una mitjana superior al 20% de 'share', quatre punts més que a Espanya. Aquestes bones dades han coincidit també amb un pot que, des de principis d’agost, supera els tres milions d’euros i que es pot convertir en el premi més gran de la història de la televisió a l’Estat.

‘9-1-1’

La sèrie millora clarament els registres de Cuatro

540x306 '9-1-1' / MEDIASET '9-1-1' / MEDIASET

És habitual que els canals privats espanyols programin durant l’estiu sèries nord-americanes, però ja no és tan freqüent que triomfin: no ho va aconseguir ni tan sols 'Joc de trons', que l’estiu del 2012 va punxar quan Antena 3 en va emetre la primera temporada, i tampoc se’n va sortir 'Stalker', la proposta d’aquest any del canal d’Atresmedia, que va ser retirada després de tres setmanes en què va ser clarament derrotada per 'The good doctor'. Però en aquesta ocasió n’hi ha hagut dues que han aconseguit el suport de l’audiència: a banda de la sèrie protagonitzada per Freddie Highmore, també ha obtingut bons resultats '9-1-1'. La ficció creada per Ryan Murphy i Brad Falchuk ha assolit fins ara un 'share' mitjà a Espanya del 9%, amb més d’un milió d’espectadors. No són dades especialment altes, però cal tenir en compte que s’emet a Cuatro, un canal que aquest mes d’agost no arribarà al 6% de quota.

‘Lazos de sangre’

L’estrena menys ambiciosa és la que dona millors resultats a La 1

540x306 'Lazos de sangre' / RTVE 'Lazos de sangre' / RTVE

La principal alegria de l’estiu per a La 1 no ha arribat amb la sèrie 'Sabuesos', que amb prou feines arriba al 10% de 'share', ni de la segona temporada de 'Pura magia', que amb un 8,2% ha empitjorat els resultats ja magres de la primera i acabarà els seus dies al 'late night'. El gran èxit estiuenc de la televisió pública estatal ha sigut 'Lazos de sangre', un format que d’entrada semblava menys ambiciós però que ha liderat la nit en quatre de les seves vuit emissions i només en una ocasió ha baixat del milió i mig d’espectadors i en una altra ha quedat per sota del 12% de quota, en un canal que aquest mes se situa en el 10,1%.