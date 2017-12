‘The marvelous Mrs. Maisel’, una dona en un club d’homes

Si la Midge, la protagonista de The marvelous Mrs. Maisel, hagués existit en la vida real hauria inspirat algunes de les actuals dones de la comèdia de stand-up. Amy Sherman-Palladino, coneguda per haver sigut la creadora de Les noies Gilmore, ha estrenat recentment un nou projecte a Amazon, una comèdia sobre una mestressa de casa jueva de finals dels anys cinquanta que, després de ser abandonada pel marit, un aspirant a còmic sense gràcia, descobreix que té un do innat per fer riure. Contra tot pronòstic, la Midge, que és una dona de classe acomodada de l’Upper West Side de Nova York, començarà a freqüentar els clubs de comèdia als quals anava amb el seu marit, malgrat que ara la protagonista de l’espectacle serà ella. L’encarregada de donar vida a aquesta dona naturalment divertida que s’endinsa en un món dominat per homes és l’actriu Rachel Brosnahan, que va ser la prostituta Rachel Posner a la sèrie House of cards.

La creadora de The marvelous Mrs. Maisel, que aquí torna a treballar al costat del seu marit, Daniel Palladino, és filla d’un escriptor i còmic mort fa cinc anys que va començar la carrera als clubs de Greenwich Village del Nova York dels anys 60, una experiència que ella sempre va envejar. Durant una reunió amb Amazon, Sherman-Palladino, que també dirigeix la sèrie, va començar a reflexionar sobre com hauria sigut per a una dona introduir-se en aquell ambient poblat exclusivament per homes, una pregunta que va donar peu al projecte que ara estrena a la plataforma.

La nova sèrie de Sherman-Palladino és un homenatge a les pioneres de l’humor nord-americà com les actrius Joan Rivers i Jean Carroll, de les quals Brosnahan va estudiar les rutines de treball per construir el personatge de la Midge. Per a la creadora, la protagonista és “pura energia, llum i fortalesa”, una dona capaç de portar la veu cantant en diàlegs de ritme endimoniat, un dels trets distintius de les sèries de Sherman-Paladino, com ja va demostrar a Les noies Gilmore.

“Aquest és un dels personatges femenins amb més confiança que he llegit i interpretat mai”, assegura Rachel Brosnahan de la Midge. L’actriu assenyala que quan va rebre el projecte li va semblar que tenia un component de radicalitat perquè parlava d’un tema que ja s’hauria d’haver superat i no s’ha fet. “Un dels motius pels quals The marvelous Mrs. Maisel no és una petita sèrie vintage és perquè mostra alguns dels temes contra els quals les dones encara lluiten avui”, assegura Sherman-Palladino. “A diferents nivells, amb variacions, però la necessitat de ser preses en consideració i escoltades i tenir una plataforma per expressar-se és una cosa per la qual desafortunadament encara hem de lluitar avui”, afegeix. The marvelous Mrs. Maisel mostra com la dedicació de la Midge als seus fills i, especialment, al seu marit han fet que el seu potencial quedi soterrat i oblidat.

En la cerca per trobar la seva veu i el seu espai, la protagonista té una aliada imprescindible, Susie Myerson, treballadora d’un club i la seva mentora, interpretada per Alex Borstein, que és qui l’anima a endinsar-se en la comèdia després d’una primera actuació improvisada i sota els efectes de l’alcohol. Ella és qui li assegura que pot ser més bona que Lenny Bruce, un còmic real, aquí interpretat per Luke Kirby, considerat el mestre de l’ stand-up.

El pilot de The marvelous Mrs. Maisel va ser un dels que Amazon va llançar a la primavera perquè els usuaris valoressin si s’havia de convertir en una sèrie o no. La bona acollida -la crítica va alabar-ne l’humor enginyós- va fer que se n’aprovessin dues temporades de cop, una fita que cap altra sèrie d’Amazon havia aconseguit fins llavors. A més, la plataforma ha lligat Sherman-Palladino i el seu marit amb un contracte d’uns quants anys per continuar desenvolupant programes originals per a ells.