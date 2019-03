'The good fight' torna per seguir plantant cara a Donald Trump

Si en la segona temporada de 'The good fight' l'advocada Diane Lockhart (Christine Baranski) sentia que perdia el cap per culpa de Donald Trump, en la nova entrega, que s'estrena demà a Movistar+, la situació no millorarà gaire, sobretot amb l'auge desbocat de les 'fake news'. La desinformació serà el cavall de batalla de la sèrie de Michelle i Robert King, que en aquesta nova temporada arriba amb el subtítol de 'La tempesta', una al·lusió directa a un comentari que va fer el president dels Estats Units durant una sopar amb militars en què va assegurar que aquella trobada era "la calma abans de la tempesta". "Aquesta temporada se centra en descobrir què és aquesta tempesta", assegura Robert King, que afegeix que explorarà què passa quan les institucions descarrilen".

Un dels grans atractius d'aquest 'spin-off' de 'The good wife' és la seva capacitat per traslladar a la pantalla l'actualitat nord-americana, un element al què els creadors de la sèrie no pensen renunciar en aquesta tercera temporada. Per això ja han anunciat que estan preparats per reescriure guions quan els esdeveniments polítics i socials ho requereixin. "Tenim un pla d'acció preparat per si el món conspira contra nosaltres, incloses dues o tres escenes essencials que es podrien tornar a rodar. Intentarem que la sèrie sigui el més propera possible al moment real", expliquen. De fet, és probable que el final de la sèrie coincideixi amb la publicació de la investigació del fiscal Robert Mueller sobre les ingerències de Rússia en l'elecció presidencial de 2016.

651x366 Michael Sheen s'incorpora a la sèrie / Movistar+ Michael Sheen s'incorpora a la sèrie / Movistar+

Més enllà de la situació política que es visqui als Estats Units, 'The good fight' arriba amb novetats, com la incorporació de Michael Sheen ('Masters of Sex') al repartiment. L'actor interpreta un advocat sense moral que els King han creat fusionant elements de dues persones reals: Roy Cohn, que va ser mentor de Donald Trump, i el consultor Roger Stone, també proper al president dels Estats Units. Robert King assegura que el nou personatge, anomenat Roland Blum, és un home a qui només li importa guanyar. "És el dimoni en el nostre despatx d'advocats". La Maia (Rose Leslie) serà qui més patirà aquest Mefistòfil modern, un home de vida excessiva que prefereix fer-se notar abans que respectar la llei.

La tercera protagonista de la història, la Lucca, s'enfronta en aquesta temporada a les dificultats i els prejudicis de ser dona advocada, afroamericana i ara també mare soltera.

Una de les curiositats d'aquesta temporada és que els títols de cada capítols, que en la segona temporada feien referència al nombre de dies que Trump portava a l'administració nord-americana, canviaran d'estructura. En aquesta nova temporada faran un homenatge a 'Friends', que en la seva versió original titulava cada episodi començant amb l'expressió 'The One...' ('Aquell en què'), una fórmula que 'The good fight' imitarà.