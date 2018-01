Tornen ‘Divorce’ i ‘Crashed’, dues mirades de la HBO sobre desamor

El divorci ja s’ha consumat, però a Sarah Jessica Parker encara li queden moltes coses per ajustar des que una infidelitat seva va desencadenar una de les separacions més divertidament calamitoses de la televisió. Això és el que mostrarà la segona temporada de Divorce, que s’estrena avui a la HBO i que manté el quadre protagonista: Parker -que també produeix la sèrie- com a divorciada, Thomas Haden Church en el paper de marit pupes i Molly Shannon i Talia Balsam com a amigues del personatge de Parker. La sèrie està escrita per Sharon Horgan, cocreadora i coprotagonista de Catastrophe, i va estar nominada a un Globus d’Or i un Emmy.

No és l’únic infortuni amorós de la HBO que es reprèn avui: la cadena estrena una altra segona temporada, la de Crashed. Produïda pel pope de la comèdia americana moderna, Judd Apatow, explica la història ficcionada de Pete Holmes, un jove monologuista que pateix la infidelitat de la seva nòvia i que, a més, acaba sense casa quan l’afer aflora. Holmes s’interpreta a ell mateix, en una sèrie plena de picades d’ullet cinèfiles i cameos.