El Tribunal Suprem decideix avui el futur immediat de Junqueras, i quatre claus del dia més

Junqueras torna a defensar avui davant el Suprem la seva llibertat. La sala de recursos analitzarà si ratifica la decisió de Llarena o deixa sortir el vicepresident de la presó.

El Suprem, guardià del Parlament i el Govern. Decidirà sobre la llibertat de tres diputats electes.

Montoro retalla per sorpresa en 780 milions d'euros el finançament de Catalunya. Hisenda redueix els diners del model autonòmic al·legant que no hi ha pressupostos.

El Consell d’Europa torna a suspendre Espanya en la lluita contra la corrupció. Constata que l’Estat no ha implantat cap de les recomanacions que l’organisme li va fer el 2013.

El telèfon vermell entre les dues Corees torna a sonar. El règim nord-coreà, en un gest d’obertura, truca per primera vegada en dos anys a Seül.