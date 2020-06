Twitch, la primera xarxa que suspèn el compte de Donald Trump

Durant onze minuts, el novembre del 2017, Donald Trump va perdre el seu altaveu digital. El perfil de Twitter que fa servir per esbravar-se compulsivament davant de 82,6 milions de seguidors va deixar de funcionar. Un treballador subcontractat de la xarxa social en el seu últim dia de feina va voler tastar què se sentia emmudint el controvertit president. Però, més enllà d'aquest accident, el mandatari havia mantingut els seus diferents comptes en marxa tot i la bel·ligerància d'alguns dels seus missatges. Fins que, aquest dilluns a la matinada, Twitch va decidir apagar l'interruptor.

Aquesta xarxa social de vídeos en streaming ha suspès el canal oficial de Trump per "conducta d'odi". La xarxa és propietat d'Amazon, és a dir, de Jeff Bezos, considerat un dels arxienemics del president americà. Els continguts que ha sancionat són una reemissió d'un míting electoral del 2015, on Trump deia que Mèxic enviava "narcotraficants, criminals i violadors" a través de la frontera, i un vídeo més recent, a Tulsa, on semblava lloar "un home dur" que havia aconseguit entrar per la força, a la una de la matinada, a casa d'una dona.

La mesura se suma a la recent clausura per part de Reddit de la comunitat més nombrosa en suport de Trump. La subreddit –així s'anomenen aquests fòrums– The_Donald ja no és accessible després que els responsables de la xarxa hagin considerat que aquesta comunitat, amb més de 750.000 membres, "pujava constantment molt més material que trenca les normes de convivència que la mitjana". Reddit explica que havia intentat, sense èxit, moderar el to abusiu i ple de llenguatge d'odi que caracteritzava una part important dels missatges del fòrum de discussió. Tot i que The_Donald no tenia filiació oficial amb el president nord-americà, Trump havia retuitat algun missatge d'aquest canal.