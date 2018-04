Vodafone renuncia a la Champions

Vodafone ha renunciat a continuar emetent la Lliga de Campions a partir de la propera temporada. La 'teleco' no ha participat a la subhasta convocada per Mediapro -titular dels drets de la competició per al període 2018-2021-, que es va tancar divendres i a la qual sí que es van presentar Movistar+ i Orange. Segons 'El Español', però, les ofertes d'aquests dos grups han quedat per sota de les pretensions de Mediapro, de manera que es preveu que les negociacions siguin llargues.

La propera edició de la Champions començarà a l'agost, amb la disputa de les rondes prèvies, però fa tres anys les negociacions entre la productora de Jaume Roures i Movistar+ no es van tancar fins al gener, quan ja s'havia disputat la meitat del torneig. Orange i Vodafone, en canvi, sí que el van emetre des del començament.

L'estiu de l'any passat, la UEFA va adjudicar a Mediapro els drets d'emissió de la Lliga de Campions a Espanya per a les tres properes temporades, amb la particularitat que tots els partits seran de pagament i es veuran, per tant, a través de BeIN Sports, el canal propietat de Mediapro que ja ha ofert la competició des del 2015. Ara la productora havia obert una subhasta perquè les operadores que estiguessin interessades a oferir aquest canal als seus abonats presentessin les seves ofertes.

En declaracions a Europa Press, fonts de Mediapro s'han limitat a indicar que han participat a la subhasta tots els grans operadors de telecomunicacions espanyols "menys un", i des de Vodafone han confirmat que per part seva no s'ha presentat cap oferta perquè les condicions exigides per la productora no li "encaixen".

De fet, al febrer el conseller delegat de Vodafone España, António Coimbra, ja havia advertit que trobava desproporcionats els preus que s'estan pagant pels drets del futbol i va assegurar, fins i tot, que al seu grup li sortiria més a compte perdre tots els abonats als seus paquets de futbol que conservar aquesta oferta.



En una línia similar s'havia expressat, des de Telefónica, el conseller delegat, Ángel Vilá, segons el qual existia una possibilitat "genuïna i clara" que la seva companyia no renovés l'acord amb Mediapro per la Champions. De moment, però, aquesta empresa sí que ha entrat a la subhasta.