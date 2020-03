‘Westworld’ es reinventa per entendre els humans

En un temps en què els móns distòpics estan més a prop que mai, la HBO estrena avui la tercera temporada de Westworld, sèrie que retrata la conflictiva convivència entre humans i androides. En aquesta nova entrega, la ficció creada per Lisa Joy i Jonathan Nolan fa un reset estilístic: si la segona temporada passava en un parc temàtic ambientat en el Far West, la tercera mostra un nou món urbà i futurista.

Bona part del pes de la trama recaurà en la Dolores (Evan Rachel Wood), que al final de la segona entrega aconseguia entrar en el món real -el dels humans- per fer realitat la venjança dels robots. El seu primer objectiu serà un guru tecnològic, interpretat per John Gallagher Jr., propietari d’una companyia que vol “salvar el món a través dels algoritmes”.

La llibertat, en qüestió

Un dels atractius d’aquesta temporada és la incorporació d’Aaron Paul, el Jesse Pinkman de Breaking bad. L’actor dona vida a un dels nous personatges principals, el Caleb, que es veurà involucrat en la lluita de la Dolores contra la humanitat. Es tracta d’un veterà de guerra que complementa el sou que guanya al sector de la construcció amb petits treballs criminals i que està radicalment en contra de la política de l’exèrcit de viure a través dels algoritmes. “Degut a la sèrie, el Jonathan i la Lisa estan en contacte amb pesos pesants de la indústria tecnològica. Sense voler explicar gaire, ens han dit algunes de les coses que han vist, com un prototip d’alguna cosa que estarà disponible l’any vinent, i algunes de les coses que em van dir em van deixar sense alè. És aterrador i emocionant”, assegura Paul sobre l’univers que retrata Westworld. Segons Lisa Joy, el personatge d’Aaron Paul, que es qüestiona el seu lloc en el món, serveix per posar damunt la taula una de les grans paradoxes de les tecnologies: han estat dissenyades per apropar les persones però fan que molta gent se senti encara més sola.

“En aquesta temporada ens preguntem: la humanitat és el que vam veure al parc [durant les dues primeres temporades]? Si la Dolores, la Maeve (Thandie Newton) i la resta d’amfitrions van estar exposats només al tipus de persones que anaven a Westworld, això representa la humanitat? Una de les idees del final de la segona temporada és que el lliure albir potser és una il·lusió. Tenim moltes ganes de seguir explorant aquesta pregunta”, assegura Jonathan Nolan. L’existència o no de la capacitat real de decidir és un dels dubtes que rodejarà la Dolores en aquesta temporada. “En la primera temporada, tenia una personalitat més lleugera, que es va anar enfosquint. En la segona es va tornar més despietada i calculadora, i encara que va cometre alguns errors, finalment va poder fugir del parc. Ara se sent com un peix fora de l’aigua: està explorant el món que l’envolta”, explica Evan Rachel Wood. Durant el procés de descobriment, s’adonarà que el món real no és gaire diferent del parc temàtic i que els humans també estan atrapats en les seves rutines.

Mentre la Dolores intenta entendre i sobreviure en el món dels humans, la Maeve seguirà al parc, tot i que ara està en un d’ambientat durant la Segona Guerra Mundial. Els camins de l’androide es creuran amb els d’un nou personatge interpretat pel francès Vincent Cassel. “Ell controla el món real perquè té accés a tota la informació de tothom. Ho sap tot de tothom però ningú sap res d’ell. És un personatge molt misteriós que ho mou tot des de les ombres”, explica Cassel.

“En aquesta temporada, després de tot el que li va passar a la segona, t’adones que a la Maeve no li importen gens ni la humanitat ni els robots”, explica Newton, que assegura que el personatge de Cassel li donarà a la robot un motiu per seguir endavant. L’actriu es mostra convençuda que la tercera temporada s’ha d’entendre com un renaixement de la sèrie. “És un nou món, segueix sent Westworld però és totalment diferent. S’obre al futur”, assegura Newton, que alerta als espectadors que les dues primeres temporades eren un preàmbul del que volia explicar la sèrie.

Els creadors de ‘Jocs de trons’ hi faran un cameo

Quan Westworld va debutar a la HBO el 2016 molts esperaven que fos el relleu de Joc de trons, el gran èxit de la plataforma. Les esperances, però, van quedar en no res ja que Westworld està més a prop de l’etiqueta de sèrie de culte que no pas de hit mainstream. Tot i així, en aquesta temporada hi haurà una connexió entre totes dues ficcions. Segons va avançar la publicació digital nord-americana The Wrap, Jonathan Nolan i Lisa Joy han fitxat els creadors de Joc de trons, David Benioff i Dan Weiss, per fer una aparició especial en la sèrie de ciència-ficció.

Els dos guionistes apareixeran en el segon episodi de la tercera temporada interpretant dos tècnics de Delos, la companyia que gestiona Westworld, Shogun i la resta de parcs on hi ha els androides. El 2019, Benioff i Weiss es van desvincular de la HBO i van signar un contracte exclusiu amb Netflix.