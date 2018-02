La dreta activa la maquinària per imposar la cadena perpètua

260x366 abc abc

Els parèntesis, com els petits canvis del Capità Enciam, són poderosos. La portada d’aquest dimarts de l’‘Abc’ portava el següent titular: “Detingut (un altre cop) el narco més gran de la història d’Espanya”. És una notícia important? Segur que sí. Ara bé, que cap altre diari del quiosc li trobi lloc a la seva primera pàgina, ni que sigui en petit, permet intuir que hi ha una intenció editorial que va més enllà de consignar l’operació policial. I la intenció són els parèntesis. Aquest “un altre cop” és un editorial succint encobert, que diu: “Alguns criminals no haurien de sortit mai de la presó”. Ah, si hi hagués un partit que estigués intentant imposar la cadena perpètua –amb els eufemismes que pertoquin– però no se’n sortís perquè no té majoria absoluta! Si això fos així... que oportú que seria el títol. I que esmolats els parèntesis.

El CIS de Cs

L’auge de Ciutadans segons el CIS està recollit a les portades de maneres diverses. ‘El Mundo’ llança un uppercut a Rajoy: “Ciutadans es dispara a l’arrabassar 1,4 milions de vots al PP”. ‘El País’ no destaca en primera aquesta dada de l’enquesta, sinó una altra sobre la preocupació que genera la violència masclista. Li estalvia així el tràngol al president espanyol, que apareix a la fotografia de portada cofoi i somrient, fent-se una selfie amb els jardins de la Moncloa de fons. Almenys ‘La Razón’ tenia el decòrum de recollir la dada, ni que fos en forma de ‘parte’ popular: “Enfront del nerviosisme del partit per la pujada al tercer lloc de Ciutadans segons el CIS, el president creu que és un fet conjuntural i no mourà fitxa fins a les autonòmiques”. Rajoy sense moure fitxa? Vaja, no es podia saber.