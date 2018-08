El protagonista de 'Por 13 razones' aconsegueix duplicar el seu sou

Després que perillés l'inici de la tercera temporada, la calma ha tornat al rodatge de 'Por 13 razones' gràcies a l'acord al qual han arribat els actors amb la productora respecte als seus salaris. Dylan Minnette, que serà el protagonista absolut de la sèrie de Netflix després de la marxa de Katherine Langford, tindrà un sou de 200.000 dòlars per episodi, tal com reclamava en les renegociacions de les condicions del seu contracte.

Pel que fa a la resta d'actors, s'ha acordat un sou de 135.000 dòlars per cada capítol durant la tercera temporada, una xifra que augmentarà a partir de la quarta temporada, quan passaran a cobrar 150.000 dòlars per episodi. L'acord al qual han arribat s'aproxima força a les demandes que tenien els actors, que exigien 150.000 dòlars per episodi a partir de la tercera temporada. Tot i que el resultat final no satisfà del tot les exigències dels actors secundaris, sí que és un salt considerable respecte als seus sous inicials, que se situaven entre els 20.000 i els 60.000 dòlars per episodi de quan es va estrenar la sèrie a Netflix. En el cas de Minnette, el seu sou inicial vorejava els 80.000 dòlars, segons 'Deadline'.

Un dels arguments dels actors per demanar l'augment de salari és l'enorme èxit que ha tingut la sèrie a la plataforma. Minnette i els seus companys consideren que han contribuït a generar un dels fenòmens més importants de la plataforma i que, per tant, es mereixen un sou similar al que cobren els protagonistes d'un dels altres èxits de Netflix, 'Stranger things'. En el cas d'aquesta sèrie, el repartiment més jove cobrarà 250.000 dòlars per episodi, excepte Millie Bobby Brown, que tindrà un sou de 350.000 dòlars per capítol.