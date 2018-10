‘Élite’, la sèrie adolescent que invoca l’esperit de ‘Gossip girl’

Les històries d’adolescents rics que va retratar fa una dècada 'Gossip girl' han trobat una rèplica espanyola en 'Élite', la nova sèrie de Netflix centrada en els alumnes d’una escola exclusiva que s’estrena aquest divendres. El Samuel, la Nadia i el Christian són tres estudiants de classe baixa que van a parar a Las Encinas, un centre d’elit, quan s’ensorra l’institut on estudiaven. Encotillats per uns nous uniformes i normes, tots tres hauran d’aprendre a moure's en un nou ecosistema i fer front a un fet tràgic.

'Élite' és un còctel que barreja altes dosis de sexe, drogues i misteri

Darrere de la nova sèrie espanyola de la plataforma hi ha Carlos Montero, guionista amb galons quan es tracta de ficcions per a adolescents: va treballar com a guionista a 'Al salir de clase' i, sobretot, va ser el creador de 'Física o química', referència del gènere durant els anys 2000 i planter d'on van sortir Úrsula Corberó i Javi Calvo, una de les meitats dels Javis, creadors de 'Paquita Salas'. En aquesta ocasió, Montero assegura que ha volgut allunyar-se de les tribulacions adolescents i apostar per un 'thriller' amb aires adults. “Volíem una sèrie que tractés altres temes i, encara que estigués a destinada a un públic majoritàriament adolescent, ells sentissin que eren retratats sense condescendència i de manera adulta”, explica Montero, que ha creat la sèrie al costat de Darío Madrona, un dels impulsors de 'Vivir sin permiso', en emissió a Telecinco.



Com passava a la primera temporada d’una altra sèrie d’adolescents, 'Riverdale', aquí el cor de l’acció és –a banda del pseudoconflicte de classes i un ampli ventall de jocs sexuals– una mort, la de la Marina, la filla d’un ric constructor que, abans de ser assassinada, es fa amiga del Samuel i se sent secretament atreta pel germà d’ell, el Nano, que acaba de sortir de la presó.

La tragèdia plana sobre la sèrie

La trama s’entortolliga amb una estructura basada en secrets dosificats amb comptagotes i salts endavant, que deixen entreveure que es produirà un assassinat que, en el present, encara no ha tingut lloc. “Això fa que la tragèdia plani sobre la sèrie, però sense que els protagonistes siguin conscients que aquest assassinat està a punt de succeir. Això facilita també la barreja de gèneres, perquè si tu no saps que algú morirà, la teva vida pot ser una comèdia, o un drama lleuger, o el que vulguis que sigui”, explica Montero, que admet que, a estones, 'Élite' s'acosta a la denominació de “plaer culpable”. Els encarregats de dirigir els vuit episodis de la primera temporada són, per una banda, Ramón Salazar, guionista dels 'hits' adolescents 'Tengo ganas de ti' i 'Tres metros sobre el cielo', i, per l’altra, Dani de la Orden, que va debutar amb la pel·lícula 'Barcelona, nit d’estiu'.

L’arribada d’'Élite' coincideix en el temps amb l’emissió de 'Skam España', la sèrie de Movistar+ adreçada al mateix segment de població. Les similituds s'acaben aquí, ja que, mentre que la segona tira de realisme i de cares desconegudes, la de Netflix té aires de telenovel·la addictiva i tres actors –Miguel Hernán (Christian), María Pedraza (Marina) i Jaime Lorente (Nano)– que arriben amb l’impuls d’haver participat en 'La casa de papel'. Per atreure el públic llatinoamericà, la sèrie ha fitxat la popular actriu i cantant mexicana Danna Paola, que té més de cinc milions de seguidors a les xarxes socials. Paola interpreta la dolenta de la sèrie, la Lu, que farà el que sigui per fer la vida impossible als nous estudiants, als quals menysprea.

La trama d''Élite' està embolcallada amb una ambientació que vol ser seductora i sexi i que recorda 'Intencions perverses', l’adaptació adolescent dels anys 90 de 'Les amistats perilloses' protagonitzada per Sarah Michelle Gellar i Reese Witherspoon, entre d'altres. El llacet de l'embolcall és una banda sonora plena d’èxits musicals del pop i el rock espanyol i internacional dels últims anys, com La Casa Azul, C. Tangana, Christina Rosenvinge o La Bien Querida.

Com ja va fer amb la seva primera producció espanyola, 'Las chicas del cable', Netflix ja ha encarregat una segona temporada d’'Élite' sense haver estrenat encara la primera entrega. La renovació és un senyal de la confiança en la ficció, que, segons Erik Barmack, vicepresident internacional de sèries originals, “travessarà fronteres”.