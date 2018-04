Si això de Losantos ho hagués dit Jair Domínguez

260x366 Federico Jiménez Losantos Federico Jiménez Losantos

Fa un parell de setmanes, Jair Domínguez va escriure al seu mur d'Instagram el següent missatge: "Hi haurà morts. Hi haurà morts i serà terrible perquè, en el fons, no ens agrada la violència. Però ens han dut al límit i ara per fi hem descobert que la República no es construeix amb llacets i manifestos, sinó amb sang i foc". La caverna es va apressar a esquinçar-se les vestidures, l'epidermis i fins i tot part del teixit muscular dient que allò constituïa una amenaça en tota regla i que l'havia proferit un col·laborador de TV3. A la foguera!

Bé. Aquest divendres, Federico Jiménez Losantos va dir el següent al programa matinal que fa a esRadio, tot reaccionant a l'alliberament de Puigdemont: "A Baviera poden començar a esclatar cerveseries. Naturalment, proposo una acció. Esclar que s'ha de reaccionar". Poc abans havia deixat caure que "a les Balears hi ha uns 200.000 ostatges alemanys". Doncs bé, no trobo la notícia a 'El País'. No trobo la notícia a 'La Razón'. No trobo la notícia a l''Abc'. I el que fa 'El Mundo' és sensacional. Publiquen la notícia "El CAC analitzarà l'editorial de Losantos de la decisió del tribunal alemany sobre Puigdemont". Cap referència en el titular al caràcter incendiari, i inequívocament amenaçador, de qui (casualitats de la vida) és col·laborador del diari. Però és que, un cop hi cliques, tampoc no reprodueixen ni una sola paraula del polèmic editorial. És a dir, el lector d''El Mundo' encara no sap què diantre ha dit Losantos. Només l'informen que el pèrfid Consell Audiovisual de Catalunya vol examinar-ho.

Cal confiar que cap il·luminat perdi tant la xaveta per fer cas del locutor. Però si la frase l'hagués dit Jair Domínguez, de ben segur que trobaria lloc a les portades de Madrid. Amb la inequívoca cua, esclar, que cal tancar TV3.