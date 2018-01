Una jutge amenaça 'El Mundo Today' per un vídeo satíric sobre relacions sexuals amb ovelles

Un vídeo satíric d'' El Mundo Today', titulat "El 90% de les ovelles d'Espanya es crien amb finalitats sexuals", ha ofès una magistrada del País Basc, que ha enviat, a títol personal, una sol·licitud de rectificació en considerar que la peça podria ser una incitació al delicte de "bestialisme". En el seu escrit, la jutge assegura que el vídeo es podria perseguir legalment.

En el vídeo, un fals telenotícies, una presentadora informa que, actualment, la criança d'ovelles "està destinada a satisfer les necessitats sexuals dels pastors". Un fals pastor, Josetxu Marín, explica que té "el seu harem" i que convida els seus amics "a fer orgies a camp obert". El testimoni acaba la intervenció assegurant que el seu cas és habitual en el sector.

En la queixa presentada, la jutge assegura que, més enllà del possible delicte, el vídeo és "un insult greu a la tasca dels pastors". A més, assenyala que posa de manifest "la baixa consideració social que té aquest noble ofici". Tot i que la jutge va enviar la queixa sense identificar-se com a magistrada, els responsables de la web satírica expliquen que van identificar el seu càrrec després de fer una cerca a internet.

Els responsables del mitjà han respost al correu de la jutge amb un comunicat en què defensen que 'El Mundo Today' és un diari satíric que només busca "entretenir". "Tots els continguts són de ficció i no responen a la realitat", expliciten. "Per tant, no creiem que tingui sentit publicar rectificacions a un contingut de ficció que, a més, no constitueix en cap cas la imputació d'un delicte per a ningú, ja que només es tracta d'un acudit basat en un tòpic de la cultura popular".

El comunicat d''El Mundo Today' ha rebut resposta per part de la jutge amb un text en què assegura que li correspon als Tribunals de Justícia examinar si el vídeo s'ha d'entendre realment com una ficció.

El mitjà ha ironitzat amb les amenaces a través de Twitter piulant: "Si anem a la presó, sisplau, que sigui per això".