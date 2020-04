Antena 3 fitxa Roberto Leal perquè presenti 'Pasapalabra' i 'El desafío'

Que Pasapalabra tornava a Antena 3 era cosa sabuda. Però ara ja se sap qui presentarà l'icònic concurs. Serà Roberto Leal, tal com ha fet públic ja la cadena. La privada pesca així el comunicador a TVE, on ha presentat espais com España directo, dues nits de Cap d'Any i les tres últimes edicions d' Operación Triunfo. De fet, Leal ha demanat –i se li ha concedit– poder presentar el tram final del talent musical que produeix Gestmusic, quan la crisi sanitària passi i es reobri l'Acadèmia.

Mentrestant, aquesta setmana començaran ja els primers assajos del programa en el seu nou plató (que serà compartit amb el programa El objetivo de La Sexta). A més, Leal conduirà també El desafío, un nou concurs pensat per al prime time amb famosos i que estava preparant 7yacción, la productora d' El hormiguero, però que el coronavirus ha obligat a aturar. El presentador és una cara coneguda per a l'espectador d'Antena 3, ja que va exercir de reporter amb María Teresa Campos. També va treballar al costat de Gloria Serra, a Te lo mereces, amb Paula Vázquez i, en els últims anys, amb Susanna Griso a Espejo público.