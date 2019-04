L’Ajuntament expedienta les antenes il·legals del Carmel

L’Associació Catalana de Ràdio (ACR) ha vist satisfeta una de les seves pretensions històriques: que s’actuï contra les antenes il·legals del barri del Carmel, a Barcelona. Segons l’entitat, hi ha més de 120 freqüències ocupades il·legalment a Catalunya i bona part de les que emeten a la capital ho fan amb instal·lacions pirata en finques del turó barceloní.

Ara l’Ajuntament de Barcelona ha hagut d’expedientar els propietaris de finques on hi ha aquest santuari d’antenes il·legals seguint una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La resolució judicial, que crea jurisprudència, podrà ser utilitzada com a argument a l’hora de demanar a altres ajuntaments que actuïn quan es detectin centres emissors sense llicència.

Un cop hagin rebut l’ordre de cessament, els propietaris de les finques tenen un mes per fer les al·legacions. I, quan es resolguin, es pot procedir a precintar o enderrocar l’antena si no ho fa voluntàriament el propietari. La sentència determina que en sis mesos s’hauria de poder desmantellar l’estol d’instal·lacions il·legals que han estat emetent des del Carmel.