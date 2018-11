L’aposta europea de Huawei

Erdal Arikan és professor d’enginyeria a la Universitat Bilkent d’Ankara, i ningú no el confondria amb una estrella del rock. Però Huawei tracta l’acadèmic turc amb tanta veneració que li ha encomanat la ponència inaugural del congrés Eco Connect Europe que la firma xinesa ha celebrat aquesta setmana a Roma. I en té motius, perquè Arikan és l’inventor dels algoritmes matemàtics de codificació polar que incrementen l’eficiència dels canals de transmissió de dades ampliant-ne la capacitat. Des de l’any passat els algoritmes polars formen part de l’estàndard de les xarxes 5G i tots els proveïdors de telecomunicacions els hauran d’utilitzar. I per poder-ho fer hauran de pagar una substanciosa llicència a Huawei, que a canvi de finançar la recerca d’Arikan quan l’investigador es va quedar sense fons públics ha passat a ser el titular de la seva propietat intel·lectual. Només l’any passat l’empresa va destinar 63 milions d’euros a subvencionar 230 projectes de col·laboració tècnica de 180 acadèmics en més de 100 universitats i instituts de recerca europeus, la majoria centrats en la 5G i la intel·ligència artificial; d’una manera o altra, els resultats acabaran reflectits en els seus productes.

Tot plegat forma part de l’aposta de Huawei pel nostre continent a l’hora d’expandir-se fora del seu país d’origen. Amb el mercat dels Estats Units tancat per motius polítics, l’empresa xinesa s’ha bolcat en Europa, aprofitant l’interès que hi ha aquí per no perdre el tren de la 5G. Si el lector cerca “Huawei” a Google probablement els primers resultats faran referència al P20 Pro i el Mate 20 Pro, els smartphones de gamma alta més recents de la marca, però el negoci de la firma són sobretot les xarxes de telecomunicacions: les operadores de telefonia representen exactament la meitat dels més de 90.000 milions de dòlars (gairebé 80.000 milions d’euros) que va facturar l’any passat, i la converteixen en líder d’aquest segment de mercat després de destronar la sueca Ericsson. Amb aquesta divisió com a motor principal i les vendes de telèfons (el 40% dels ingressos) creixent molt per sobre de la mitjana del sector, fins al punt d’amenaçar a mitjà termini el lideratge de Samsung, ara Huawei es proposa prosperar en l’àmbit de les empreses, que avui li aporten només el 10% del negoci.

El domini de la connectivitat és un dels seus instruments. Mitjançant operadores com Orange i Deutsche Telekom, Huawei ja proporciona informàtica al núvol a empreses privades i organismes públics destacant que els seus centres de dades són a Europa i compleixen els reglaments locals sobre protecció de dades. La firma també ofereix aplicacions com ara taulers informatius per als centres de comandament municipals on apareixen en temps real les dades de tots els sensors desplegats per la ciutat; per cert, en exposicions anteriors es mostrava l’exemple de megalòpolis xineses com Xangai o Shenzhen, però aquest any la simulació ha estat centrada en Barcelona, com a prèvia de la Smart City Expo que tindrà lloc la setmana que ve a la Fira de Gran Via.

L’última incorporació al catàleg de Huawei és un núvol específic per a l’internet de les coses, que els fabricants d’objectes connectats, des de comptadors d’aigua fins a panys d’habitacions d’hotel, poden contractar per desplegar ràpidament els seus productes. L’automoció és un altre dels sectors on l’empresa s’està introduint amb força: a final d’aquest any el grup PSA (Peugeot, Citroen, Opel) tindrà en circulació quatre milions de cotxes connectats al núvol de Huawei, que ja està oferint als fabricants de cotxes un centre de dades sobre rodes capaç de gestionar els senyals captats per 16 càmeres, sis radars d’ones mil·limètriques, 16 d’ultrasònics i vuit de tipus lidar, en resposta a l’augment de la sensorització dels vehicles actuals. La firma té a Munic un centre de desenvolupament dedicat a la conducció autònoma, i treballa amb la hipòtesi que les marques de cotxes disposaran aquest any de xips per incorporar-los als models que vendran a partir del 2020, per tal que dos anys després ja puguin circular per les primeres autopistes connectades d’Europa i els passatgers puguin contractar els trajectes sense conductor entre grans nuclis de població amb tarifes de l’ordre d’un euro cada 100 quilòmetres.

Per sota de tot plegat hi ha l’arma secreta de Huawei: la intel·ligència artificial. El processador Kirin 980 de l’esmentat Mate 20 ja inclou un mòdul específic d’aprenentatge automàtic que optimitza el consum i el rendiment del telèfon i contribueix a les seves funcions de fotografia computacional, complementant les lents i els captadors dissenyats en aliança amb Leica. Els consumidors ja poden gaudir dels resultats en la modalitat de fotografia nocturna, però a Roma hem vist també un prototipus d’aplicació per al mateix mòbil que interessarà a qualsevol fisioterapeuta o entrenador esportiu: reconeix en temps real la postura d’una o més persones en moviment i superposa a la imatge un esquelet virtual. Huawei ha anunciat que aviat incorporarà els seus algoritmes intel·ligents també als xips Ascend per a objectes connectats -com un nou punt d’accés wifi que multiplica la capacitat d’usuaris simultanis- i per a servidors de xarxa, amb el doble objectiu d’optimitzar el seu rendiment i de blindar-los contra ciberatacs.

Com a cireteta del pastís, Huawei ha anunciat que s’incorpora a la batalla dels majordoms digitals amb un assistent propi, tot i que de manera complementària al Google Assistant que porten els seus mòbils i l’Alexa que inclou en altres dispositius. També reforçarà els seus serveis per a mòbils: la plataforma de vídeo ja conté 4.000 pel·lícules i sèries de televisió; el catàleg de temes gràfics per personalitzar els telèfons, que serveix 2,5 milions de descàrregues cada dia, s’amplia amb imatges exclusives de museus com el Louvre de París o el Van Gogh d’Amsterdam, i de sèries de Netflix; el núvol de còpia de seguretat ja rep diàriament 12 milions de fotos noves des d’Europa; i l’any que ve començarà a funcionar Huawei Pay, un servei de pagament amb el mòbil en aliança amb Visa. I és que si Apple fa negoci amb els serveis, Huawei també s’ho pot plantejar: té registrats 460 milions d’usuaris, gairebé 70 milions dels quals fora de la Xina.