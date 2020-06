TV3 allarga el lideratge però Telecinco segueix guanyant terreny

TV3 ha sigut el canal de televisió més vist a Catalunya durant el mes de maig. El canal públic ha repetit el 14,5% de l'abril i, tot i que el seu lideratge no està amenaçat, veu com Telecinco se li continua acostant.

TV3

Lidera clarament mentre l'Esport3 s'enfonsa fins a la cua del rànquing

TV3 ha tancat el maig amb un 14,5% de quota de pantalla, exactament la mateixa dada que a l'abril i la segona més baixa de la temporada, només per davant del 13,4% del setembre. Amb aquest registre, la televisió pública suma 34 mesos seguits en primera posició, des de l'agost del 2017. El marge sobre Telecinco, la seva principal rival, és ara de 2,7 punts, un coixí còmode però que és, també, el més estret des del setembre, quan TV3 es va imposar per 1,4 punts. Al març, amb l'inici del confinament, el canal públic havia aconseguit distanciar-se fins a 5,7 punts de la seva màxima competidora, però la diferència es va reduir a 4 punts a l'abril i s'ha seguit encongint durant l'últim mes.

El domini de TV3 és pràcticament inqüestionable: s'imposa per 2,1 punts durant el day time i per 5,6 durant el prime time, la franja més cobejada, i només se li ha escapat el primer lloc en 3 dels 31 dies del mes. El rànquing de programes l'ha encapçalat cada dia, sense excepció, un Telenotícies. Entre les 15 emissions més vistes del mes n'hi ha 13 de TV3 i dues edicions de Supervivientes. Una vegada més, la televisió pública és la que obté més bona nota al panell qualitatiu de l'empresa GFK, amb un 8,6. És la mateixa nota que obtenen els seus informatius diaris, que se situen primers de la seva categoria.

Novament, però, els bons resultats de TV3 arriben acompanyats de males notícies en els canals temàtics de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). En el cas de l'Esport3, de fet, són molt males notícies, perquè el canal ha perdut una de les dues dècimes que tenia a l'abril i s'ha quedat en un ridícul 0,1% de quota, de manera que cau a l'últim lloc del rànquing de canals (deixant de banda els locals), fins i tot per darrere de Real Madrid TV, que es manté impertèrrit en el 0,2% que obté, gairebé sense excepció, des del seu naixement. Ja fa tres anys que la proposta esportiva de la CCMA queda per sota de l'1% de share mensual, però l'aturada de l'activitat esportiva a causa de la pandèmia de covid-19 l'ha acabat d'enfonsar: des del gener fins ara ha perdut mig punt.

Pel que fa al Super3/33, les coses no li van gaire millor: per tercer mes consecutiu repeteix el mínim històric del 0,5%. I el 3/24 baixa sis dècimes i es queda en un 1,4% que iguala la pitjor dada dels últims tres anys. Tot plegat deixa la CCMA amb una quota global del 16,5%, el registre més baix de la temporada.

Canals privats espanyols

Gran pujada de Telecinco mentre Antena 3 repeteix mínim

Per catorzè mes consecutiu, Telecinco s'emporta la plata del mes a Catalunya. Ho fa, a més, amb la millor dada de l'any (un 11,8%), després d'haver guanyat un punt i mig de cop i eixamplant la distància sobre Antena 3 fins als 3,9 punts, la diferència més gran entre aquestes dues cadenes dels últims 12 anys. A això hi ha contribuït el fet que el canal d'Atresmedia no ha aconseguit sortir del pou en què va caure el mes passat i ha repetit el mínim històric del 7,9%. Amb aquest resultat, Antena 3 conserva la tercera plaça per un marge de només set dècimes sobre el segon canal del seu grup, La Sexta, que repeteix també el 7,2% de l'abril i es manté quarta, just per davant de La 1. Cuatro continua molt lluny de la que hauria de ser la seva rival natural, amb un 5,1% que iguala el registre de l'abril i que la manté sisena. Per grups, Mediaset obté un 26,2% de quota i supera clarament el 23% d'Atresmedia.

TVE

Tímid creixement de La 1, que no atrapa La Sexta

La 1 ha tancat el maig amb un 7,1% de quota a Catalunya i iguala així la dada del gener, que és també la més alta de l'últim any i mig. Malgrat guanyar tres dècimes en relació amb l'abril, la televisió pública estatal segueix sense recuperar el quart lloc que va perdre al febrer, tot i que ara té La Sexta a només 0,1 punts de distància. En conjunt, els canals de TVE se situen en l'11,9%.

8TV

El canal de Godó converteix el 0,9% en la seva nova normalitat

Sense novetats a 8TV: el canal privat repeteix al maig el 0,9% que marca des del desembre i que suposa el seu millor registre des que el novembre del 2018 va assolir per últim cop l'1%. Aquesta petita aportació, sumada a la dels canals de la CCMA, situa la quota del català en el 17,4%.

Resultats a Espanya

Telecinco s'allunya d'Antena 3 i ja suma 21 mesos líder

Al conjunt de l'Estat no hi ha hagut sorpreses. Telecinco ha guanyat un punt de cop i s'ha situat en el 15,4%, lluny de l'abast d'Antena 3, que només ha pogut créixer dues dècimes i que manté la segona posició amb un 11%. La 1 perd dues dècimes respecte a l'abril (i nou en comparació amb el març) i es queda amb un 9,2%. La Sexta és quarta amb un 7,6% (perd una dècima) i Cuatro ocupa el cinquè lloc amb un 5,8% (en guanya una).