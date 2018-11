La banca guanya (i alguns diaris fan de crupier)

260x366 portada mundo 07/11/18 portada mundo 07/11/18

La poc edificant decisió del Suprem de fer un 'interruptus' i fer que el client carregui amb l’impost d’una operació financera, en comptes de la banca que la promou, permet retratar alguns diaris. Sobretot perquè es fa evident quins es preocupen més dels lectors que al capdavall paguen per cada exemplar i quins, en canvi, se situen inequívocament a prop de la banca. "La banca guanya" era un titular amb to crític que calcaven ‘El Periódico’ i ‘El Punt Avui’. El trobo especialment meritori en el primer cas, tenint en compte els forts vincles, o dependències, del diari de Zeta amb la seva banca creditora. A l’altra banda, diaris com ‘La Razón’, que deia "Hipoteques: el client paga", suggerint la falsa obvietat que ha de ser l’usuari qui naturalment n'ha d’assumir el cost. Però el cas més evident és el d’‘El Mundo’, quan escriu com a titular de portada "El Suprem es rectifica i allibera els bancs de l’impost de les hipoteques". Allibera! El Suprem com a gran superheroi que trenca cadenes i allibera els pobres bancs. Evidentment, no escriuran que el Suprem, tot alliberant els bancs, el que fa és condemnar els ciutadans corrents. Els bancs, sempre rescatats, també mediàticament. Fins i tot el verb "es rectifica" és discutible, perquè es rectifiquen errors. Es fa enrere, s’acoquina, es doblega o se l’embeina em semblen verbs més adequats, francament.

Enhorabona, Ramiro

"Ramiro Folla, única buena noticia local". El diari 'La Región' sorprenia tothom amb aquest sonor titular. Però, abans que tots alcem col·lectivament la copa i brindem pel bo del Ramiro, val la pena reparar en la F majúscula, que ens alerta que "Folla" és cognom i no verb. Que probablement el Ramiro fa honor al seu cognom, però en tot cas no és d’això que parla la notícia, sinó del seu tercer lloc en una competició d’enduro anomenada Extremo Mesego.