La caverna pronostica pluges (de bitllets de 500 euros)

260x366 portada abc 15/1/19 portada abc 15/1/19

Suposo que el lector deu tenir problemes, avui, per llegir l'article. Deu haver d'anar apartant els bitllets de 500 euros que li van caient sobre el diari imprès o la pantalla del mòbil, tauleta o ordinador de sobretaula. "Sánchez rega de milions el separatisme i n'ofereix encara més", escriu 'El Mundo' en portada. Jo no descartaria que la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre comencés a fabricar bitllets de 1.000 euros per a la seva pluja milionària. El rotatiu parla de la promesa d'inversió a Catalunya per al 2019 que, segons la molt particular visió d''El Mundo', són diners no per a tot el territori i els ciutadans que conté sinó només per als pèrfids separatistes. Entenc que a les entrades de les autopistes hi haurà controls per vigilar que cap votant de Ciutadans, posem per cas, intenta circular-hi. A més, per si no en tingués prou amb anar esbandint bitllets, el pobre lector ha d'intentar no desconcentrar-se pels eixordadors focs artificials que apareixen a la portada de l''Abc': "El colpisme té premi", diuen. I, espera! Que a sobre han deixat obsequis amb llacets pels carrers! "Rècord de despesa i regal a Catalunya", es queixa 'Expansión'.

Entre el 'cash' caigut del cel, els petards i els regals, la premsa més cavernària s'oblida de coses com que el 16,8% ofert per a infraestructures està per sota del 19,2% que suposa el PIB català. O que les promeses inversores de l'Estat es tradueixen després en un incompliment que voreja el 40% en els últims cinc anys. Però, malgrat tot, Sánchez rep el plàcet dels dos diaris catalans que més miren a Madrid. "La inversió puja un 52% i s'acosta a l'Estatut", diu 'El Periódico'. "El pressupost augmenta un 52% la inversió a Catalunya", secunda 'La Vanguardia'. Només 'El Punt Avui' ("Els comptes de Sánchez no compleixen ni l'Estatut") o l'ARA ("Més inversió sense arribar a complir amb l'Estatut") titulaven en negatiu. Més bitllets, més bitllets!!