La caverna vol el tripartit (de PP, Cs i Vox)

Coincideixen dues enquestes electorals a la premsa de Madrid. Difereixen en algunes coses, però no en l'essència: creen un bloc format per PP, Cs i Vox, al qual li atorguen la governabilitat. "La irrupció de Vox dona la majoria al centre dreta", diu 'La Razón'. Que un trident liderat per Rivera, Casado i Vox sigui considerat el centre dreta em fa preguntar què hauria de fer un polític per ser considerat d'extrema dreta. Mentrestant, a l''Abc', el seu portadista lisèrgic torna a la càrrega i, en aquest cas, tenyeix les cares dels candidats dels seus colors corporatius. Això fa que proposin un estrany tripartit format per en Naranjito Rivera, el barrufet (enfadós) Casado i Santiago 'Hulk' Abascal (val més que no el facis enfadar). "PP, Cs i Vox sumarien majoria absoluta amb 182 escons", diu el titular.

Els dos diaris fan el mateix: naturalitzar davant dels seus lectors el pacte amb l'extrema dreta de Vox. I obviar la ferum autoritarista que desprenen els discursos de Casado i Rivera. L'única variant és que un diari fa servir el pal i l'altre la pastanaga. M'explico. L''Abc' diu en un subtítol: "Rivera es converteix en la clau del govern i l'independentisme seria irrellevant". O sigui, pastanaga: vota aquest arc de Sant Martí de l'odi, que esclafarem la revolta 'indie'. En canvi, 'La Razón' assegura que "Sánchez guanyaria per quatre dècimes però dependria dels separatistes per governar". O sigui, pal: vota la tríada que et diem, o tornaran les hosts independentistes a agrejar el somni de l'Espanya unida.

La qüestió, aquí, és saber si aquest evident desig d'un tripartit de mà dura és el desig dels respectius equips editorials que elaboren aquests diaris o bé el dels interessos econòmics i polítics que els sostenen.